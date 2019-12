Kommentti: Onko Osmo Soininvaara timanttinen taktikko – vai ajastaan tippunut?

Onko Osmo Soininvaaran ajatus vihreiden ja kokoomuksen yhteistyöstä tästä maailmasta, kysyy erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Ajat joita elämme ovat kumouksellisia ja kaikki mahdollista. Ennen ihan normaalejakin ajatuksia kummeksutaan.

Blogikommentissaan vihreiden grand old man Osmo Soininvaara valittaa, että häntä syytetään liian suopeasta suhtautumisesta kokoomukseen. Samassa kirjoituksessa Soininvaara kehottaa, että vihreiden pitäisi harkita hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa, jos Sanna Marinin hallitukselle tulee pikainen loppu keskustan panikoinnin vuoksi.

No. Ennen tätä hallitusta vihreät on ollut mukana vain hallituksissa, joissa on myös kokoomus. Tästä näkökulmasta ajatuksen ei pitäisi olla järisyttävää. Mutta kyllä se 2010-luvun viimeisinä päivinä on.

Vihreät ja kokoomus ne pussauskoppiin soppii?

Soininvaara on suunnannut kirjoituksen vanhalle ystävälleen, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaiselle. Hän varoittaa, että Vartiaiselta saattaa olla kohta menossa toinen puolue alta. Vartiainen oli demari, mutta riitaantui puolueensa kanssa.

Nyt Soininvaaraa huolestuttaa kokoomuksen flirttailu perussuomalaisten kanssa. Se vie puolueessa tilan sivistysporvareilta, joihin Soininvaara laskenee Vartiaisen. Sivistysporvareiden tuho taas olisi huono juttu paitsi Suomen myös vihreiden kannalta. Soininvaara näkee kokoomuksen vihreiden luontevana eteenpäin katsovana yhteistyökumppanina, kun Sdp ja keskusta katsovat taaksepäin. Soininvaaran mielestä vihreiden olisi typerää pakottaa kokoomus yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa kieltäytymällä itse siitä.

Soininvaara hakee esikuvaa siitä, kuinka vihreät ja kokoomus yhdessä dominoivat Helsingin politiikkaa, mutta saattaa kyllä unohtaa, että Helsinki ei ole koko Suomi.

Tilastotieteilijä Soininvaara ja taloustieteilijä Vartiainen ovat laatineet yhdessä tekstejä ja jakavat näkemyksiä monista asioista. Julkisuudessa Soininvaara nähdään vihreiden suurena ideologina, mutta hän edustaa puolueensa oikeinta laitaa, josta valtavihreät ovat nopeasti liikkuneet vasemmalle. Se mikä on Soininvaarasta luontevaa, ei välttämättä enää ole sitä esimerkiksi vihreiden puheenjohtajasta, sisäministeri Maria Ohisalosta.

Joidenkin käsitysten mukaan vihreiden lyhytaikainen puheenjohtaja Touko Aalto olisi ollut hyvin avoin Soininvaaran näkemyksille, mutta tämä jäi käytännössä testaamatta. Ohisalo on uuden ajan poliitikko, politiikka kamppailua katkeraan loppuun.

Musta on mustaa, valkoinen valkoista

Vuonna 2015 Juha Sipilän porvarihallitus mullisti suomalaisen politiikan tavalla johon aikaisemmat porvarihallitukset eivät pystyneet eivätkä halunneetkaan. Asenteet oppositioon yhdessä sysätyissä vasemmistopuolueissa ja vihreissä tiukkenivat ja lähenivät toisiaan. Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten aikana samanlaista radikalisoitumista tapahtuu nykyisissä oppositiopuolueissa. Musta on mustaa ja valkoinen valkoista. Toisilla on vain toinen musta ja valkoinen.

Monille poliitikoille politiikan ainoaksi päämääräksi tulee vain vastustajan nöyryyttäminen loppuun asti. Tässä maailmassa Osmo Soininvaara ei ole timanttinen taktikko vaan omiaan höpisevä menneisyyden reliikki.

Olisi hyvin vaikea kuvitella kokoomuksen ja vihreiden pikaista hallitusyhteystyötä. Jos nyt ei tietäisi, että politiikassa kaikki on tietenkin aina äkkiä mahdollista.

Asemia haetaan

Rinteen hallituksen nopean lopun jälkeen on herännyt ajatus, että Marinkin on samantien jyrkänteen reunalla. Syynä tähänkin on Rinteen päätös ottaa epävarma keskusta hallitukseen. Rinteen henkilökohtaisen poliittisen uran se romautti.

Nyt kaikissa puolueissa lasketaan seuraavaa hallitusta ja miten olisi parasta toimia sinne pääsemiseksi tai sen välttämiseksi. Asemia tehdään ja tuulilinnoja rakennellaan.

Siitä tulee tietysti turhaa touhua, jos Marinin hallitus pysyykin kasassa vaalikauden loppuun. Nykyään ja politiikassa kaikki näet on mahdollista.