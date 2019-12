IS esittelee Sanna Marinin ennätyssuuren kabinetin erityisavustajat – palkka jopa yli 7 000 euroa kuukaudessa

Marinin seitsemästä erityisavustajasta kolme tuli perintönä pääministerin tehtävästä eronneelta Antti Rinteeltä.

Hallituksen poliittisten avustajien määrä on noussut ennätyslukemiin.

Myös pääministeri Sanna Marinilla (sd) on edeltäjiään enemmän avustajia. Pääministeriä palvelee seitsemän erityisavustajaa, minkä lisäksi hänen alaisuudessaan toimivat sihteeri, valtiosihteeri, koordinaattori ja Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri.

Antti Rinteen avustajakaartista Marinille jatkoivat mediasuhteista vastaava Dimitri Qvintus, talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, eduskunta-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen sekä kansainvälisten asioiden erityisavustaja Lauri Voionmaa.

Liikenne- ja viestintäministeriöstä Marinin mukana siirtyivät poliittinen erityisavustaja Henrik Haapajärvi ja viestintäasioista ja hallitusryhmien viestinnän koordinaatiosta vastaava erityisavustaja Pirita Ruokonen.

Rinteen avustajakunnassa hänen oikea kätensä Qvintus hoiti sekä mediasuhteita että viestintää, mutta Marinilla työtehtävät on jaettu kahden avustajan kesken.

Rinteen mukana lähti myös Rinteen esikunnan valtiosihteerinä toiminut Raimo Luoma. Marin toi mukanaan liikenne- ja viestintäministeriöstä valtiosihteerinsä Mikko Koskisen. Koskinen on valtiotieteiden maisteri. Hän siirtyi liikenne- ja viestintäministeriöön Sdp:n poliittisen valmistelun päällikön tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n koulutuspäällikkönä sekä ministerin erityisavustajana.

Kaikkiaan Marinin hallituksessa on ennätykselliset 82 poliittista avustajaa: 13 valtiosihteeriä ja 69 erityisavustajaa. Rinteen hallituksessa oli avustajia yhteensä 80. Omia erityisavustajia Rinteellä oli kuusi.

Kun Rinteen hallituksen avustajamäärää hämmästeltiin, perusteltiin sitä Suomen EU-puheenjohtajuuden tuomalla lisätyöllä. Puheenjohtajakauden päättymisestä huolimatta avustajien määrä nousi Marinin hallituksessa. STT:lle Marin perusteli asiaa sillä, että hallituskriisin jälkeen tilanne on edelleen poikkeuksellinen.

Enemmän avustajia kuin useimmilla pääministereillä

Marinilla on aikaisempiin pääministereihin verrattuna enemmän omia erityisavustajia. Vuosina 2010–2011 pääministerinä toimineella Mari Kiviniemellä (kesk) oli myös enimmillään seitsemän omaa erityisavustajaa.

Rinteellä avustajia oli kuusi. Myös Rinteen edeltäjillä, keskustan Juha Sipilällä ja kokoomuksen Alexander Stubbilla oli molemmilla enimmillään kuusi erityisavustajaa pääministerikausillaan.

Viiden erityisavustajan pääministereitä olivat muun muassa Jyrki Katainen (kok), Matti Vanhanen (kesk), Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Paavo Lipponen (sdp).

IS kertoi elokuussa Rinteen hallituksen avustajien mittavista palkkapusseista. IS:n elokuussa haastattelema oppositiopuolueen edustaja arvioi, että erityisavustajien palkkataso olisi noussut Rinteen hallituksen aikana.

Erityisavustajien palkkataso oli silloin alimmillaan 4 500 euroa ja korkeimmillaan 7 900 euroa kuukaudessa. Avustajien palkkataso riippuu työkokemuksesta, koulutustasosta ja ”sellaisesta yhteiskunnallisesta tai muusta erityisen ansiokkaasta toiminnasta tai muista erityisistä ansioista, joiden voidaan katsoa edistävän tehtävän hoitamista”.

Marinin esikuntaan Rinteen esikunnasta siirtynyt Joonas Rahkola tienasi IS:n selvityksen aikaan 7 100 euroa kuukaudessa. Marinin entisen viestintäavustajan ja nykyisen poliittisen avustajan Henrik Haapajärven Rinteen hallituksen aikainen palkka oli 6 600 euroa.

Marinin nykyisistä erityisavustajista matalinta palkkaa sai Tuulia Pitkänen. Hän tienasi kuukaudessa 5 000 euroa.

Ilta-Sanomat esittelee Marinin erityisavustajat.

Henrik Haapajärvi

Haapajärvi, 39, työskenteli Marinin viestinnästä vastaavana erityisavustajana liikenne- ja viestintäministeriössä. Pääministeriksi tultuaan Marin nosti Haapajärven poliittiseksi erityisavustajakseen ja Sdp:n hallitusryhmän sihteeriksi. Paikkaa voidaan pitää erityisavustajista korkeimpana.

Marin nimitti erityisavustajien ykköspaikalle puolueaktiivi Henrik Haapajärven.

Haapajärvi on Sdp:n puolueaktiivi, joka on ollut ehdolla puolueen riveistä ainakin kaksissa kunnallisvaaleissa. Viimeisimpänä hän on toiminut Ammattiliitto Pron elinkeino- ja ympäristöpoliittisena asiantuntijana.

Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden ylioppilas Joensuun yliopistosta.

Haapajärvi osallistui Rinteen hallituksen ohjelmaneuvotteluihin Sdp:n kutsumana asiantuntijana. Vuonna 2017 hän johti puolueen periaateohjelmavaliokuntaa.

Rinteen poliittisena avustajana toimi Matti Hirvola.

Matti Niemi

Marinin EU-asioiden erityisavustajaa Matti Niemeä, 32, voi kuvata politiikan ammattilaiseksi.

Niemi on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt toimia esimerkiksi toimittajana ja konsulttina sekä Britannian suurlähetystössä. Koulutukseltaan Niemi on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, pääaineenaan kansainväliset suhteet.

Marinin esikunnan EU-asioiden erityisavustaja Matti Niemi on toiminut monissa tehtävissä puolueen sisällä.

Ennen tätä pestiä Niemi työskenteli eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) erityisavustajana. Aikaisempaa kokemusta hänellä on myös Miapetra Kumpula-Natrin (sd), Antti Rinteen (sd) ja Jutta Urpilaisen (sd) avustamisesta.

Niemi oli ehdolla vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä. Hän sai 481 ääntä eikä tullut valituksi. Niemi on toiminut aktiivisesti kunnallispolitiikassa.

Rinteen johtamissa hallitusneuvotteluissa Niemi toimi sihteerinä Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi -työryhmässä.

Rinteen hallituksessa EU-asioiden avustajana työskenteli Pilvi-Elina Kupias. Kupias nimitettiin 20. joulukuuta eurooppaministeri Tuppuraisen EU-asioista vastaavaksi erityisavustajaksi.

Tuulia Pitkänen

Eurovaaliehdokas Tuulia Pitkänen odotti tuloksia Sdp:n vaalivalvojaisissa Antton Rönnholmin kanssa.

27-vuotias Tuulia Pitkänen työskenteli jo Rinteen esikunnassa eduskunta-asioista vastaavana erityisavustajana. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimerkiksi Tuula Haataisen ja Anneli Kiljusen poliittisena avustajana sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä.

Pitkänen opiskelee valtiotieteitä Helsingin yliopistossa. Hän toimi Euroopan Sosialidemokraattisten nuorten pääsihteerinä Brysselissä vuosina 2017–2019.

Pitkänen oli kevään europarlamenttivaaleissa ehdolla. Hän sai 3 753 ääntä eikä tullut valituksi.

Dimitri Qvintus

Jo Rinteen rinnalla tutuksi tullut Dimitri Qvintus, 31, on työskennellyt monissa eri avustustehtävissä puolueen sisällä. Lisäksi Qvintuksella on meriittejä myös ääninäyttelijänä ja viestintätehtävistä. Hän on koulutukseltaan toimittaja.

Dimitri Qvintus (oik.) tuli tutuksi Antti Rinteen kintereiltä.

Hän kertoi vuonna 2018 Ilta-Sanomille, että sai ensimmäisen avustajatehtävänsä, kun haastatteli silloista peruspalveluministeriä Maria Guzeninaa (sd) golflehteen.

– Maria vakuuttui työstäni niin paljon, että pyysi avustajakseen 2011, Qvintus kertoo.

Samaisessa haastattelussa Qvintus kertoo, että on tyytyväinen avustajana ja politiikan taustahahmona, mutta ei sulje pois uraa poliitikkona. Hän oli vuonna 2017 ehdolla kunnallisvaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

Vapaa-ajallaan Qvintus harrastaa musiikkia ja jalkapalloa.

Joonas Rahkola

Joonas Rahkola siirtyi Rinteen kabinetista Marinin kabinetin talouspoliittiseksi avustajaksi.

Rinnettäkin talouspoliittisissa asioissa avustanut Joonas Rahkola on aikaisemmin toiminut Sdp:n eduskuntaryhmän ryhmäkanslian ekonomistina ja talouspoliittisen yksikön päällikkönä. Rahkola on työhistoriaa myös ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:sta.

Rahkola on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, pääaineenaan taloustiede. Kevään hallitusneuvotteluissa hän oli osana Kestävän talouden Suomi -työryhmää.

Helsingin Sanomille noin vuosi sitten antamassaan haastattelussa Rahkola totesi, että ei ole kiinnostunut poliitikon urasta. Sdp:n jäseneksi hän liittyi yliopistouransa alkumetreillä.

Pirita Ruokonen

Marinin viestinnästä vastaavana erityisavustajana työskentelee Pirita Ruokonen, joka on toiminut myös Marinin vaalipäällikkönä

Viestintäasioista ja hallitusryhmien viestinnän koordinaatiosta vastaava erityisavustaja Pirita Ruokonen on Marinille henkilökohtaisestikin hyvin läheinen henkilö. Ruokonen työskenteli Marinin mediasuhteista vastaavana liikenne- ja viestintäministeriössä ja Marinin vaalipäällikkönä.

Ruokonen opiskeli Tampereen yliopistossa pohjoismaisia kieliä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. LinkedIn-profiilissaan Ruokonen kertoo osaavansa yhteensä seitsemää kieltä: suomea, englantia, ruotsia, saksaa, norjaa, tanskaa ja italiaa.

Ennen avustustehtäviään Ruokonen on työskennellyt erilaisissa e-oppimiseen erikoistuneissa yrityksissä. Viimeisimpänä hän työskenteli Cloubi Ltd:ssä projektipäällikkönä.

Lauri Voionmaa

Voionmaa toimi jo Rinteen esikunnassa pääministerin kansainvälisten asioiden erityisavustajana. Hän on EU-oikeuteen erikoistunut juristi, joka on opiskellut Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Belgiassa.

Ennen avustajantehtäviään Voionmaa vastasi Suomen ja Yhdysvaltojen välisistä poliittisista asioista lähetysneuvoksena. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös Nato- ja Afrikka-asioiden parissa.

Kansainvälisten asioiden erityisavustajana työskentelevällä Lauri Voionmaalla on pitkä ura kansainvälisissä tehtävissä.