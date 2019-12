IS sai vaietut luvut: SAK:n palkansaajien määrä väheni taas kymmenillä tuhansilla

Suomen suurimman ammatillisen keskusjärjestön SAK:n liittojen palkansaajajäsenmäärä laski ensimmäistä kertaa alle 600 000:n, ilmenee IS:n saamista jäsentiedoista.

Kaukana ovat ajat, jolloin SAK mahtaili edustavansa yli miljoonaa palkansaajaa.

Tällä hetkellä oikea luku on 578 000.

Tämä käy ilmi Ilta-Sanomien saamista tiedoista, jotka palkansaajakeskusjärjestöt luovuttavat vuosittain eurooppalaiselle keskusjärjestölleen, Euroopan ammatilliselle yhteisjärjestölle EAY:lle (European Trade Union Confederation ETUC).

Kyse on siitä, kuinka monesta jäsenestä kukin keskusjärjestöt tilittää maksuja yhteisjärjestölle. Luvut ovat aitoja, sillä haamujäsenistä ei kannata maksaa.

Tiedot ovat ay-liikkeelle karua luettavaa, siksi niitä yritetäänkin piilotella kuin valtiosalaisuuksia.

Kaikki Suomen palkansaajakeskusjärjestöt ovat EAY:n jäseniä. EAY pitää päämajaansa Brysselissä.

Liitot ovat toimittaneet tietonsa keskusjärjestöille kesän jälkeen. AY-keskusjärjestöt ovat puolestaan toimittaneet kokoamansa jäsenmaksutiedot EAY:lle syksyn aikana.

Maksutietojen perusteella SAK:n liittojen palkansaajajäsenmäärä on laskenut vuodessa liki 30 000:lla.

Muissa keskusjärjestöissä kato on vähäisempää. Akava ilmoittaa liittojensa jäseniksi saman kuin viime vuonna eli 430 000. Keskusjärjestöistä Akava on kuitenkin ainoa, jonka jäsenmäärä on viime vuosina noussut.

STTK:n liittojen jäsenmäärä on laskenut vuodessa 5 000:lla 325 000 jäseneen.

STTK siivosi taloustalkoissaan lukunsa normaalikuosiin jo 2017, joten STTK:n jäsenmäärä on laskenut sen jälkeen vain reilulla 10 000:lla.

Jäsenmäärätietoja voi peilata Yleiseen työttömyyskassaan YTK:hon, jolla on oman ilmoituksensa mukaan yli 400 000 jäsentä eli 19 prosenttia Suomen palkansaajista.

YTK:n jäsenmäärä on suurempi kuin STTK:n.

Keskusjärjestöillä ei siis ole henkilöjäseniä, vaan kukin keskusjärjestö ilmoittaa EAY:lle jäsenliittojensa antamat luvut.

Niiden perustella entinen ”miljoonan palkansaajan” SAK on matkalla kohti puolen miljoonan SAK:ta.

Nettisivuillaan SAK toteaa, että se ”edustaa 17:ää ammattiliittoa ja niiden noin 900 000:ta jäsentä. SAK:lla ei ole henkilöjäseniä, vaan jäseniämme ovat työehtosopimuksia neuvottelevat ammattiliitot.”

SAK on päivittänyt nettisivunsa, sillä vuosi sitten se kertoi edustavansa ”yli 900 000:ta palkansaajaa ja 18:aa ammattiliittoa”.

Jäsenmäärää nostaa muun muassa liittojen eläkeläis- ja opiskelija- ja vapaajäsenet. EAY:lle toimitetaan siis tiedot vain palkansaajajäsenistä.

Jäsenkato on ollut kovinta viime vuosina juuri SAK:ssa. Vielä 2015 SAK maksoi EAY:lle maksuja 705 470 jäsenestä. Viidessä vuodessa palkansaajia on kaikonnut liki 130 000.

Luvun osalta voi puhua romahduksesta.

Työmarkkinakiistojen aikana monet ay-puheenjohtajat saattavat vielä vanhasta muistista puhua parista miljoonasta palkansaajasta, joita he edustavat.

Todellisuus on karumpi: Suomessa on hiukan yli 1,3 miljoonaa liittoihin kuuluvaa palkansaajaa.