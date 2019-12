IS selvitti ulkoministeri Haaviston matkat – puolet työpäivistä reissussa

Haavisto oli aatonaattona ollut 150 työpäivää ulkoministerinä, samaan aikaan ministeri on ehtinyt olla 75 päivää matkoilla.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) matkatahti on ollut ennennäkemätön.

Haavisto on istunut ulkoministerinä runsaat puoli vuotta, ja ministeri on kiertänyt maailmalla puolet työpäivistä.

IS selvitti, milloin ja missä Haavisto on ollut reissussa 6.6.–23.12.

Aatonaattoon mennessä meille kaikille oli kertynyt 150 työpäivää, ja Haavisto on reissannut ulkomailla 75 päivää.

Pekka Haavisto on reissannut ulkomailla 75 päivää.

Haavisto ei pitänyt lainkaan kesälomaa, vaan on ministerinä sukkuloinut ympäri Eurooppaa ja kaikilla mantereilla, Australiaa lukuun ottamatta.

Ulkoministerin on syytä kiertää maailmalla.

Haavisto on vedonnut Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tuomiin lisävelvoitteisiin matkaohjelmassaan.

– Työ on tapaamisia. Päivässä voi olla kymmeniä tapaamisia. On käyty Perussa, Ruandassa edustamassa EU-puheenjohtajuutta, Ukrainassa, on käyty vuosien tauon jälkeen Intiassa, ja lukuisat EU:n sisäiset kokoukset. Työ on Suomen edustamista, työ on käyttää puheenvuoroja Suomen puolesta. Nyt tässä puolessa vuodessa olen käyttänyt myös EU:n puolesta puheenvuoroja, Haavisto kertoi.

EU-puheenjohtajuus on vienyt työaikaa myös Haaviston työpäivinä kotimaassa.

– Niinä päivinä, kun olen ollut Suomessa, on sattunut myös kansainvälisiä vieraita. Meillä on käynyt Intian ulkoministeri, elokuussa oli kaikki EU-maiden ulkoministerit. Olen pyrkinyt hoitamaan ulkoministerin tehtävän hyvin, Haavisto totesi.

Haavisto on ollut tikunnokassa al-Holin Isis-leirin suomalaisten kotiuttamisesta ja toimistaan ministerinä.

Ulkoministeriön (UM) henkilöstöyhdistys moitti pelon ilmapiiristä ministeriössä.

Jos yllä oleva graafi ei näy, voit käydä katsomassa sen täältä.

Haavisto omalta osaltaan kiisti moitteet ja vetosi vastauksessaan UM:n henkilöstölle matkakiireihinsä ja lupasi paneutua ministeriön sisäisiin asioihin ensi vuonna.

Hallitus käsitteli iltakoulussaan al-Holia torstaina lokakuun 31. päivä, ja hallitus antoi hiljaisen hyväksynnän Haaviston linjalle ja ulkoministeriö nimitti erityisedustajan alueelle. Iltakoulu pidettiin nimestään huolimatta päivällä, kello 11.

Iltakoulun ja valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen Haavisto lähti Ukrainaan kello 15.20 eikä ehtinyt hoitaa työpöytänsä ääressä al-Holia käytännössä lainkaan neljään viikkoon.

– Meillä on toimivat sähköpostit ja puhelimet. Jokainen kerta, kun on pitänyt valmistautua vaikka iltakouluun, hallituksen neuvotteluun tai pääministerin tapaamiseen al-Holista, ne on hoidettu paljon puhelimitse ja sähköpostitse, ja olen pyytänyt virkamiehiä raportoimaan minulle päin. Ministeri ei tee yksityiskohtaisia virkatoimia ja suunnitelmia, vaan päättää ja keskustelee isoista linjoista, Haavisto sanoi.

Hallitus keskusteli al-Holista iltakoulussaan lokakuun lopussa ja maailmalla matkannut ulkoministeri Haavisto ei käytännössä ollut arkena neljään viikkoon työpöytänsä ääressä iltakoulun jälkeen.

Ulkoministeri sukkuloi Ukrainassa loka-marraskuun vaihteen.

Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina ulkoministeri lensi viikon reissulle Intiaan ja Tansaniaan, käväisi kotona, ja sunnuntaina 10. marraskuuta hän oli matkalla Brysseliin, josta tuli tiistai-iltana Pariisin kautta Suomeen, ja matkasi seuraavana aamuna Yhdysvaltoihin kolmen päivän vierailulle perjantai-iltaan asti.

Maanantaina 18. marraskuuta Haavisto oli yhden arkipäivän Suomessa, ja tiistaina taas alkoi ulkoministerin neljän päivän matka Ruandaan.

Seuraavan viikon maanantaina Haavisto kävi vielä Valko-Venäjällä.

Tämän jälkeen Haaviston matkatahti on hiipunut. Valko-Venäjän jälkeen hän on käynyt vain Haagissa joulukuun 2. päivänä.

– Kevään matkakalenteri on paljon kevyempi, kun EU-puheenjohtajuus loppuu, Haavisto muistutti.

Joulukuun 2. päivänä IS paljasti operaatio Korven ja kertoi Haaviston toiminnasta ulkoministeriössä al-Holin suomalaisten kotiuttamisessa.

Matkat eivät ole järin hinnakkaita.

EU-maihin suuntautuneet matkat ovat käytännössä EU-matkoja. Haavisto on vetänyt ulkoministerikokouksia ja käynyt tapaamassa virkaveljiään eri EU-maissa.

Toisille mantereille suuntautuneista yhdeksästä matkasta kolme on EU-matkoja. Haavisto oli marraskuussa Ruandassa EU:n korkean edustajan Frederica Mogherinin sijaisena, ja kahdesti Mogherinin valtuuttamana EU:n edustajana Sudanissa.

Haaviston matkaohjelma on ollut rankka.

Esimerkiksi heinäkuun aluksi Haavisto kävi kolmen päivän visiitillä Kanadassa, sieltä tultuaan lähti päiväkeikalle Puolaan, veti muutaman päivän henkeä, lensi ja yöpyi Wienissä, kävi Etyjin kokouksessa Tatarvuorilla Slovakiassa, ja lähti Wienin kautta Etiopiaan ja Sudaniin neljäksi päiväksi.

Päivän hengähdettyään Haavisto oli taas Brysselin iltakoneessa, veti kokoukset Brysselissä, ja jatkoi sieltä viiden päivän matkalle Egyptiin, Saudi-Arabiaan ja Arabiemiirikuntiin.

Ja esimerkiksi vajaan kuukauden aikana loppusyksystä Haavisto ehti neljässä viikossa käydä Liettuassa, Belgiassa kahdesti, Ruotsissa, Ukrainassa, Intiassa, Tansaniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, Ruandassa ja Valko-Venäjällä.

Kalliimmat matkat ovat tilauslentoja, joita on käytetty varsin maltillisesti.

Matkoista viisi on tehty yksityiskoneella, joista kaksi on mennyt EU:n piikkiin.

EU maksoi kaksi Haaviston tilauslentoa Luxemburgiin kesä- ja elokuussa.

Valtion piikkiin tilauslentoja on kolme.

Heinäkuun Puolan-keikka, syys-lokakuun kiertue kuudessa Länsi-Balkanin maassa ja Uumajan EU:n arktisen foorumin kautta kotiin, sekä loka-marraskuun vaihteen käynti Ukrainassa.

Poznanin -lento maksoi 17 591 euroa, Länsi-Balkanin kiertueen alustava lentolasku on 71 041 euroa ja Ukrainan-lennon 45 228 euroa.

Kaukomatkoista kallein oli Perun-matka, jonka lentolippu maksoi 9 627 euroa. Halvin kaukomatka, 3 260 euroa, oli elokuinen matka Sudaniin, ja alkumatkasta Haavisto teki Tanskan-vierailun ja lähti Kööpenhaminasta Afrikkaan.

Mannertenväliset lennot ministerit voivat lentää ykkösluokassa, jossa myös työnteko ja lepo sujuvat karvalakkiluokkaa helpommin.

Haaviston matkat on myös reititetty hyvin. Tyypillistä on, että Haavisto lentää paikasta toiseen käymättä välillä kotona.

Esimerkiksi syyskuun alun EU-kokouksesta Brysselistä Haavisto lensi Sloveniaan, sieltä Norjan-vierailulle ja Oslosta kotiin.

Halvin Haaviston matkoista on hänen ensimmäinen matkansa – lentomatka Ruotsiin maksoi 94 euroa.

Vihreä ministeri joutuu kiireidensä takia lentämään paljon.

Haavisto on vain kahdesti käyttänyt matkavälineenään muuta kuin lentokonetta.

Viron-vierailu taittui laivalla, ja marraskuun Brysselin EU-kokouksesta Haavisto matkusti junalla Pariisiin.

Kuvia Haaviston työmatkoilta:

Pekka Haavisto (vas.) ja Latvian ulkoministeri Edgars Rinkevics Riikassa heinäkuussa.

Pekka Haavisto (toinen vasemmalta) istuttamassa Berliinissä puuta, jonka Pohjoismaat saivat Saksalta lokakuussa.

Pekka Haavisto (keskellä) Uumajassa lokakuussa.

Pekka Haavisto (vas.) Skopjessa Pohjois-Makedoniassa lokakuussa. Oikealla ulkoministeri Nikola Dimitrov.

Pekka Haavisto Perun Limassa elokuussa.

Pekka Haavisto (oik.) Brysselissä syyskuussa.

Pekka Haavisto Sarajevossa syyskuussa.