Pekka Haavisto kertoo saaneensa tiedon al-Holin orpojen tilasta kesken hallituksen istunnon – ylistää evakuoinnin tehneitä virkamiehiä

Juuri nyt

Ulkoministeri Haavisto kuvailee viime viikon tapahtumia jouluviestissään.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on julkaissut ääniviestinä perinteisen joulukirjeensä.

Kirjeessä Haavisto kertoo joulun suosikkitarinastaan, siitä miten Raamatun kolmen itämaan tietäjän lisäksi olikin myös neljäs tietäjä Artaban, joka lähti matkaan, mutta joka jäi matkalle auttamaan köyhiä ja sairaita ja orjia ja pääsee vasta 33 vuotta myöhemmin Jerusalemiin, missä joku pilkattu ihminen kantaa selässään ristiä orjantappura päässään.

Haavisto kertaa kirjeessään myös viimeisen viikon poliittisia tapahtumia ja sitä, miten kaksi orpolasta saatiin pelastettua al-Holin leiriltä.

Ulkoministerin mukaan prosessi lähti käyntiin viime maanantaina kesken sen kokouksen, jossa hallitus pohti mitä tehdä al-Holissa oleville suomalaisille.

– Kesken neuvottelujen tuli tieto kahden leirillä olevan suomalaislapsen tilanteen muuttumisesta haavoittuvammaksi. Oli vaikea keskittyä. Puhuimme periaatteista, samaan aikaan joku jossakin oli meidän avusta täysin riippuvainen, Haavisto kertaa ajatuksiaan ja tunteitaan.

– Heti hallituksen neuvottelun jälkeen virkamiehet tarvitsivat ohjeita. Voidaanko toimia vai pitääkö odottaa? Toimitaan. Lähdetäänkö heti? Kyllä. Tehdäänkö kaikki, että lapset saadaan turvaan? Tehdään. Tällaisessa tilanteessa avun on tultava perille ajoissa, onneksi oli valmistauduttu.

Liki kymmenminuuttisessa ääniviestissään Haavisto kertoo tunnelmistaan viime viikon välikysymyskeskustelussa, missä oppositio grillasi ulkoministeriä keskustelussa, joka jatkui keskiviikon aamuyöhön asti.

Haavisto myös ylistää virkamiehiä, jotka hoitivat lasten tuomisen Suomeen.

– Olen aina ihaillut sellaisia toimijoita, joilla on vähän kuraa kengissä. Tarkoitan ihmisiä, jotka ensimmäisenä lähtevät liikkeelle, kun joku tarvitsee apua. He vievät perille ruokaa ja lääkkeitä, telttoja ja pressuja ja evakuoivat ihmisiä kriisien keskellä. Samat ihmiset olivat liikkeellä, kun Estonia upposi, kun Thaimaahan iski tsunami tai kun suomalaisia kidnapattiin, Haavisto ylistää.

– Vaikka me suomalaiset pidimme itseämme kylmäpäisinä, nämä ovat ne kaikista kylmäpäisimpiä. Heidän vuokseen me muut voimme nukkua tietäen, että isänmaa voi pitää huolta omistaan ja tarjoaa auttavan kätensä silloin, kun ihmisen omat voimat ei enää riitä.

Haavisto pohtii lisäksi nyt pelastettujen lasten asemaa. Ja muistuttaa, että suomalaiset lapset elävät maassa, missä vanhempien tekemät valinnat eivät ole lasten taakka eikä heidän tarvitse kantaa vastuuta siitä, millaisia ponnisteluja yhteiskunta on heidän eteensä tehnyt.

– He ovat lapsia, he eivät tiedä eikä heidän tarvitsekaan tietää mitä heidän isänmaansa on heidän hyväkseen tehnyt. He ovat suomalaisia ja Suomi on taas kerran pitänyt huolta omistaan.

– Jossain oli ne virkamiehet, jotka olivat valmiita vaaralliselle matkalle auttamaan heitä. Ehkä heillä oli omia, samanikäisiä lapsia. En tiedä. Ehkä he vain osasivat ajatella millaista on lapsen hätä ja millaiselta lapsesta voi tuntua odottaminen, odottaminen ja odottaminen.

– Jossain oli se virkamies, joka oli etsinyt oikean kokoiset talvihaalarit, pipot ja tumput lapsille. Eivät lapset ajattele tällaisia asioita, nämä ovat meidän aikuisten asioita. Lapsille riittää, kun saa työntää kielensä ulos maistaakseen lumihiutaleita tai saa kumisaappaan kärjellä vetää houkuttelevan uoman kahden lätäkön väliin niin, että vesi virtaa lätäköstä toiseen.

Kirjeensä lopussa Haavisto myös kääntää ajatukset 20 vuotta eteenpäin.

– Jossain on kaksi nuorta aikuista, joiden yhtä elämänvaihetta me olemme juuri viikon seuranneet. Suomi on hetken kantanut näitä lapsia harteillaan. Heidän turvanaan on ollut suomalaisten enemmistö, joka uskoo ihmisoikeuksiin ja lasten oikeuksiin.