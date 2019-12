Matti Vanhaselle tehtiin syyskuussa sydänleikkaus. Ensimmäinen tarkastuskuvaus on nyt ohi. – Tulos oli peukalo ylöspäin. Kaikkein raskaimpia hommia ei vielä pidä ryhtyä vääntämään, koska rintakehän luutuminen on kesken.

Puhemies Matti Vanhanen turvautuu keppi ja porkkana -menetelmään eduskunnan mölyämistä vastaan. Jos häntä puhuteltaisiin puhehenkilöksi, hän keskeyttäisi puheen.

Eduskunnalle Matti Vanhanen (kesk) tahtoo olla puhemies Vanhanen. Ei puheenjohtaja, ei puhehenkilö. Vanhanen linjaa asian perjantaina päättyneen eduskunnan syysistuntokauden päätteeksi. Pari kansanedustajaa otti alkukaudesta asiakseen ajaa puhemiehen nimikkeestä tasa-arvoisempaa kutsumalla tätä puheenjohtajaksi.

Vanhasen vahtivuorolla näin ei ole koskaan käynyt.

Myös asiaa aktiivisesti ajanut edustaja Iiris Suomela (vihr) on Vanhasen mukaan aina puhutellut häntä ”hyvin arvostavalla tavalla” puhemieheksi.

Jos toiminta jatkuisi, tekisi Vanhanen julkisen selvityksen asiasta. Hän muistuttaisi, että nimikettä ei muuteta liu’uttamalla käytäntöjä, vaan muuttamalla perustuslakia, jossa puhemiehen nimike on säädetty.

– Voi hyvin olla, että keskeyttäisin puheen heti alkuun. Meidän on pakko huomauttaa siitä.

– Puhemiehet sitoutuvat valassaan noudattamaan ja vahtimaan perustuslakia.

Hän ei olisi itse edistämässä sitä, että perustuslakia muutetaan tällaisen kysymyksen vuoksi.

– Pelkkä puheenjohtaja on tässä suhteessa maallinen. Pitäisi olla hyvä vaihtoehto, mutta suomen kielessä ei taida sellaista löytyä.

Eikä puhemiehistössä tällä hetkellä naisia istukaan Antti Rinteen (sd) korvattua tehtävässä työministeriksi siirtyneen Tuula Haataisen (sd).

Siirto oli osa hallituksessa viime viikkoina käytyä tuolileikkiä. Ministerinsalkkuja jaettiin uudelleen, kun Rinteen hallitus erosi joulukuun alussa ja pääministeriksi astui Sanna Marin (sd).

Vanhanen pystyy samaistumaan Mariniin. Kuusitoista vuotta sitten hän oli itse samassa tilanteessa.

Vanhasesta tuli vuonna 2003 pääministeri Anneli Jäätteenmäen (kesk) erottua tehtävästä. Hallituspuolueiden Sdp:n ja keskustan välinen luottamus oli koetuksella.

– Aluksi piti itsellenikin varmistaa se, että ovathan kaikki kumppanit tässä tosissaan mukana.

– Uskon, että Marin tulee käyttämään paljon aikaa hallituksen joukkuehengen luomiseksi. Ja siihen, miten hallituksen sisäiset profiilinnostot muutetaan yhteiseksi toiminnaksi.

Vuonna 2003 keskustalaisen pääministerin eroa vaati Sdp, nyt epäluottamusta Sdp:n pääministeriä kohtaan oli keskustan piirissä.

– Selvästikin (keskustan puheenjohtaja) Katri Kulmunin selvityksen olennainen kohta oli se, että kyse ei ollut yksin Postiin liittyvästä yksittäisestä lausunnosta, vaan laajemmasta arvioinnista, Vanhanen selittää Rinteeseen kohdistunutta epäluottamusta.

Joulun jälkeen elämän eduskunnassa voi odottaa rauhoittuvan ja työn keskittyvän itse lakien säätämiseen.

Istuntosalissa puhemiehen tehtävänä on vaalia siitä, että jokaisella edustajalla on puheoikeus. Vanhanen myöntää, että tätä tehtävää on vaikeuttanut täysistuntoja värittänyt huutelu ja mölyäminen.

Hän kertookin turvautuneensa keppi ja porkkana -menetelmään.

– Olen ottanut käytännön, että jos möly on vähänkään liian suurta, niin siitä ei suinkaan palkita mölyäjiä, vaan olen myöntänyt tupla-ajan sille, jonka sananvapautta yritetään rajoittaa.

Toimiiko tämä myös toisinpäin, eli voivatko mölyäjät menettää puheenvuoronsa?

– Virallista puheenvuoroa ei voida evätä, mutta vastauspuheenvuorojen ja kysymysten kohdalla puhemiehellä on täysi harkinta.

– On hienovaraisia keinoja osoittaa, että puhetta ei painostamisella katkaista. Piti puheen sisällöstä tai ei.

Toinen eduskuntatyössä suurennuslasin alle syksyllä joutunut aihe on torstain kyselytunnin kysymyksen esittämisjärjestys.

Suurimpana oppositiopuolueena perussuomalaisilla on kirjoittamattomien sääntöjen nojalla yksinoikeus ensimmäiseen kysymykseen, jota käsitellään usein jopa puoli tuntia.

Verkkouutisten mukaan puolue on vain pari kertaa käsitellyt kysymyksessään jotain muuta aihetta kuin maahanmuuttoa tai ulkomaalaisia.

Vanhasen mukaan käytäntöä ei lähdetä tällä vaalikaudella muuttamaan.

Aihe nousi epävirallisissa keskusteluissa esille siksi, että opposition suurimman ryhmät ovat hyvin saman kokoista. Perussuomalaisilla on 39 kansanedustajaa, kokoomuksella 38.

– Kun asia kytkettiin uutisoinnissa kysymysten aiheisiin, niin oli selvää että se keskustelu kuoli siihen.

– Jos se tulkittaisiin sananvapauden rajoittamiseksi, niin sellaisessa en ole mukana.

Edustajien sananvapaus on noussut hiljattain tapetille myös muissa yhteyksissä.

Poliisilla tutkii parhaillaan siitä, ovatko edustajat Päivi Räsänen (kd), Hussein al-Taee (sd) ja Juha Mäenpää (ps) syyllistyneet kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Kansanedustajan mahdollinen syytteen nostaminen edellyttää eduskunnan äänestyksessä 5/6- enemmistöä. Vain Mäenpään kohdalla tutkinta kohdistuu puheenvuoroon täysistunnossa, jossa hän vertasi turvapaikanhakijoita torjuttaviin ja haitallisiin vieraslajeihin.

Vanhanen on monesti varoittanut eduskuntaa sotkeutumasta tutkintaan. Kansalla täytyy olla luja luottamus ja usko siihen, että viranomaistoimintaa ei ohjailla poliittisesti.

– Selvästikin edustajien on nyt vaikea pitäytyä lainsäätäjän roolissa.

Pienempien uudistusten lisäksi eduskuntatyössä on käynnissä myös laajempi uudistamishanke.

Hallitukseen suunnitelmallisuutta aiotaan lisätä, jotta esitykset saataisiin ajoissa eduskuntaan.

– Kiire ja työpaine, joka kahden viimeisen vaalikauden aikana loppuvaiheessa oli, ei ollut kunniaksi kenellekään.

Kiireeltä ei silti eduskunnassa koskaan pääse pakoon. Etenkin joulukuun viimeiset istuntopäivät ovat pitkiä ja vaativat puhemiehistöltä valvomista.

– Tämä on ammatinvalintakysymys, Vanhanen kuittaa.

Tahtia on silti pitänyt hiljentää, sillä Vanhaselle tehtiin syyskuussa sydänleikkaus. Ensimmäinen tarkastuskuvaus on nyt ohi.

– Tulos oli peukalo ylöspäin. Kaikkein raskaimpia hommia ei vielä pidä ryhtyä vääntämään, koska rintakehän luutuminen on kesken.

Kesäkuussa Vanhasella löydettiin myös munuaissyöpä, joka hoidettiin poistamalla toinen munuainen.

Alun perin sairausloman oli määrä kestää pitkälle joulukuuhun, mutta Vanhanen palasi takaisin sorvin ääreen jo syksyllä.

– Tämä työ antaa mahdollisuuden jatkuvalle kävelylle ja liikkumiselle. Se on varmasti parempi kuin että olisin jäänyt kotiin sohvalle makaamaan.

Jatkostaan politiikassa Vanhanen osaa kertoa vain sen, että on mukana kevään 2021 kuntavaaleissa, ellei mitään yllättävää tapahdu.

– Ilman muuta otan huomioon sen, että seuraava elämänvaihe on jossain kohtaa tulossa.

– Tiedostan, että jossain vaiheessa vauhtia hiljennetään.

