Niinistö kertoo Kalevalle palautteesta, jota hän on saanut al-Holia koskevasta kirjoituksestaan – ”Olen saanut korvilleni”

Tasavallan presidentin mukaan hänen viikon takaisessa kirjoituksessaan oli enemmän kyse tilanteen hahmottamisesta kuin mielipiteen ilmaisusta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö valaisi viikko sitten julkaistussa kirjoituksessaan kantaansa al-Holin leirillä olevien suomalaisten auttamiseen. Kalevalle antamassaan haastattelussa Niinistö kertoo palautteesta, jota hän on kannanotostaan saanut.

– Olen saanut korvilleni: jotkut ovat sitä mieltä että minun ei olisi pitänyt sanoa mitään ja jotkut taas että sanoin liikaa, Niinistö kertoo lehdelle.

Hänen mukaansa kirjoituksessa oli kuitenkin enemmän kyse tilanteen hahmottamisesta kuin mielipiteen ilmaisusta.

Tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessaan Niinistö arvioi kokonaiskuvan al-Hol-asiassa olevan todennäköisesti ”aika selvä”.

– Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin, Niinistö kirjoitti.

Kalevalle hän sanoo osan oikeusoppineista sanoneen, että lasten auttamiseen on oikeudellinen velvollisuus. Osa taas on kysynyt, onko oikeudellinen velvollisuus näin suoraviivainen.

– Koska sinänsä selvän auttamisvelvollisuuden laajuudesta syntyi oikeudellista keskustelua, kirjoitin, että yhtä kaikki yli oikeudellisen velvoitteen on moraalinen velvollisuus (auttaa lapsia). Ei lakikirjan pilkun paikkoja kannata tässä selata. Luulen, että jokainen tuntee heistä jonkinlaista moraalista vastuuta. Noutamalla lapsia tulemme samalle tasolle kuin muut pohjoismaat, Niinistö sanoo haastattelussa.

Seuraavana päivänä kirjoituksen julkaisun jälkeen hallitus teki linjauksensa asiasta, ja ennen tätä presidentti keskusteli pääministeri Sanna Marinin (sd) kanssa.

– Yhteinen ymmärrys on varmaan siitä, että terrorismilainsäädäntömme käydään läpi hyvin huolellisesti, Niinistö sanoo Kalevan haastattelussa.

Viikon takaisessa kirjoituksessaan Niinistö mainitsi, että turvallisuuteen liittyvä kysymys on syytä selvittää ”perin pohjin ja riippumatta siitä, miten nyt esillä oleva tilanne ratkeaa”.

– Olemmekin pääministeri Marinin kanssa sopineet yhteistoimista jatkossa, hän kirjoitti tuolloin.