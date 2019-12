US: Marinin hallituksessa ennätysmäärä poliittisia avustajia – monen palkka noin 10 000 e/kk

Hallituksen ministereillä on 13 valtiosihteeriä ja 69 erityisavustajaa. Määrä on jopa isompi kuin Antti Rinteen hallituksella, Uusi Suomi uutisoi.

Uusi Suomi uutisoi, että Sanna Marinin (sd) hallituksessa on nyt ennätysmäärä poliittisia avustajia: valtiosihteereitä on 13 ja erityisavustajia 69. Yhteensä ministereillä on 82 avustajaa.

Luku ylittää jopa julkisuudessa huomiota saaneen Antti Rinteen (sd) hallituksen avustajamäärän. Rinteen hallituksessa oli yhteensä 80 avustajaa.

Esimerkiksi Juha Sipilän (kesk) hallituksessa oli vain 42 erityisavustajaa ja 4 valtiosihteeriä.

Ilta-Sanomat uutisoi elokuussa, että Rinteen hallituksen valtiosihteerien palkka vaihteli vajaasta 10 000 eurosta lähes 13 000 euroon. Korkeapalkkaisin oli Rinteen valtiosihteeri Raimo Luoma. Erityisavustajien palkkataso oli alimmillaan 4500 euroa ja korkeimmillaan 7900 euroa. Sipilän hallituskauteen verrattuna erityisavustajien palkkiot ovat nousseet.

Vuodelle 2020 ministerien, heidän erityisavustajiensa sekä valtiosihteeriensä palkkaukseen on esitetty 11,5 miljoonan euron määrärahaa. Se on noin viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Valtioneuvoston mukaan korotus aiheutuu ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän noususta, palkkioperusteiden tarkistuksista sekä edellisen hallituksen ministereiden palkkioihin kohdistettujen säästöjen poistamisesta.