Pääministeri Sanna Marin selitti Ylen Ykkösaamussa, mitä kokoomuksen pitäisi hävetä – ”Mielestäni kahta asiaa”

Pääministeri Sanna Marinin tarkensi Ykkösaamussa myös hallituksen linjaa al-Holin pakolaisleirin lapsista ja heidän tuomisestaan Suomeen.

Al-Holin lapset nousivat puheenaiheeksi, kun pääministeri Sanna Marin (sd) vieraili Ylen Ykkösaamussa tänään lauantaina.

– Hallituksen tahtotila on, että lapset leiriltä saadaan Suomeen, Marin sanoi haastattelussa.

Marin myös korosti, että hallituksen toimintalinja noudattelee ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) linjaa asiassa.

Hän itse olisi toivonut, että niin Antti Rinteen (sd) kuin Juha Sipilän (kesk) hallitukset olisivat tehneet Al-Holia koskevia päätöksiä.

– Olisin toivonnut, että kysymys olisi ratkennut jo aiemmin. Me tiedämme, että olosuhteet leirillä ovat erittäin vaikeat. Se on hyvä, että minun tietojeni mukaan suomalaisille ei ole vielä mitään vakavampaa käynyt. On tärkeää, että saamme heidät nyt Suomeen.

Marin selvensi, että viranomaisten ja virkamiesten tehtävä on arvioida, tuodaanko al-Holin leiriltä lasten äitejä.

– Se ei ole poliittinen päätös. Hallitus ei käsittele papereita näistä yksilöistä, se on virkamiesten tehtävä virkavastuulla. Totta kai tässä kokonaisuudessa myös turvallisuusnäkökulmat huomioidaan tarkasti.

Al-Holin pakolaisleiriin ja Haavistoon kytkeytyneessä välikysymyskeskustelussa viime keskiviikkona Marin kysyi oppositiopuolue kokoomukselta, eikö heitä hävetä. Ykkösaamussa hän tarkensi edelleen, mitä kokoomuksen hänen mielestään pitäisi hävetä.

– Mielestäni kokoomuksen pitäisi hävetä kahta asiaa, Marin sanoi.

– Ensinnäkin sitä, että Petteri Orpo (kok) on sanonut, ettei lapsia pitäisi auttaa, jos se tarkoittaa näiden äitien auttamista. Hallituksen linja lähtee siitä, että nämä lapset, jotka monet ovat alle viisivuotiaita taaperoita, heitä pitää auttaa ja lapsen etu pitää olla ensisijainen. Tämä ei ole kokoomuksen linja, ja minun mielestäni kokoomuksen linja tässä suhteessa on väärä.

– Toinen asia, jota olen peräänkuuluttanut ja josta meidän hallituksemme pitää kiinni, on, että kunnioitetaan meidän oikeusvaltiotamme. Hallitus, eduskunta, poliitikot tekevät poliittisia linjauksia ja päätöksiä, mutta me emme tee päätöksiä yksilöiden hengestä ja elämästä.

Päätösten tekeminen on Marinin mukaan viranomaisten tehtävä, joilla toimivaltuus on.

– Olin aika ihmeissäni siitä, että tämä kokoomuksen suunnalta tämä erittäin voimakkaasti kyseenalaistettiin.

Marin myös vakuutti, ettei sanassa ”häpeä” ollut retoriikkaa.

– Kyllä se minun puheeni tuli sydämestä ja siitä ihmetyksestä, millä tavalla kokoomus on tässä kysymyksessä asemoitunut.

Marin pohti politiikan olevan nykyisin liian hektistä, liian voimakasta ja liian nopeatempoista.

– Ehkä kaivattaisiin vakautta ja rauhallisuutta ja myös sitten sitä, että erotellaan isot asiat ja pienet asiat toisistansa. Itse soisin, että keskustelu siirtyisi niihin kysymyksiin, jotka monen arjessa sitten käytännössä näkyvät.