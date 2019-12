Eero Heinäluoma MT:ssä: Al-Hol osoitti presidentti-instituution roolin

Kuuden vuoden toimikaudesta on syytä pitää kiinni, europarlamentaarikko kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa.

Al-Hol-päätöksenteko on arvokas esimerkki presidentti-instituution tärkeästä roolista, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) kirjoittaa kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa.

Heinäluoman mukaan hallituksen päätöksenteko leirin suomalaisten suhteen sai vauhtia presidentti Niinistön blogikirjoituksesta.

Niinistö kirjoitti viime sunnuntaina Tasavallan presidentin kanslian sivuilla julkaistussa poikkeuksellisessa kirjoituksessaan, että Suomella on moraalinen velvollisuus auttaa leirin suomalaislapsia mutta ei äitejä.

– Presidentin toiminnasta taisi muodostua asioiden hoidolle käännepiste. Sekavuus, vastuun välttely ja päättämättömyys loppuivat, Heinäluoma kirjoittaa MT:ssä.

Presidentin toimivaltaan al-Holiin puuttuminen istuu Heinäluoman mukaan huonosti, mutta kukaan ei ole Niinistön toimintaa juuri kritisoinut. Niinistö itse perusteli kannanottoaan kirjoituksessa sillä, että toisin kuin konsulipalvelulain asiat, yleinen turvallisuus kuuluu presidentin toimivaltaan.

– Eduskuntavaaleista on vasta vähän aikaa, ja maassa on ehtinyt olla jo kaksi hallitusta. Näistä uusin on vasta aloittanut ja pienellä kokemuksella varustettu. Tässä tilanteessa on suuri etu, että tasavallan presidentti puolestaan on erittäin kokenut ja vahvan auktoriteetin omaava, Heinäluoma kirjoittaa lehdessä.

Heinäluoman mukaan presidentin kykyyn toimia vakauttavana instituutiona vaikuttaa ratkaisevasti tehtävän pitkäaikaisuus.

– Kuuden vuoden kausi antaa vakautta ja vähentää sidosta kulloiseenkin poliittiseen puhuriin. Ulkopolitiikassa taas pitkäjänteisyydellä ja tempoilemattomuudella on erityistä merkitystä. Siksikin presidentin kuuden vuoden virkakaudesta on syytä pitää kiinni.