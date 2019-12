Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi haluaisi Jyväskylästä Suomen pääkaupungin, eduskunta tyrmäsi ajatuksen – ”Häpeällinen tulos”

Vain kymmenen kansanedustajaa puolsi Kankaanniemen esitystä selvittää pääkaupungin siirtämistä Jyväskylään.

Eduskunnassa käsiteltiin tänään kansanedustajien talousarvioaloitteita valtion ensi vuoden budjettiin. Kansanedustajat jättivät yhteensä 403 talousarvioaloitetta. Yksi heistä oli Toimi Kankaanniemi (ps), joka esitti 10 000 euron määrärahaa esiselvitykseen pääkaupungin siirtämisestä Jyväskylään.

– Eräissä maissa hallinnollinen pääkaupunki on siirretty keskelle maata. Suomessa tulisi selvittää, mitkä edut ja mahdolliset haitat syntyisivät siitä, että pääkaupunki siirrettäisiin Jyväskylään, Kankaanniemi kirjoittaa aloitteessaan.

Kankaanniemi perustelee ratkaisua vedoten muun muassa turvallisuuteen, liikenneyhteyksiin ja ilmastopäästöihin vedoten. Myös asumiskustannukset ovat Kankaanniemen mukaan Jyväskylässä kohtuulliset verrattuna Helsingin tasoon.

Hänen mukaansa pääkaupungin keskeiset hallintorakennukset voidaan sijoittaa Jyväskylän pohjoisosaan Palokan, Puuppolan ja Tikkakosken väliselle turvalliselle, lähelle Ilmavoimia sijoittuvalle vyöhykkeelle hyödyntäen osin myös Laukaan ja Uuraisten alueita.

– Helsinkiin jäisi suuri osa talouselämän, kulttuurin ja alueellisen hallinnonkin toimintoja, joten pääkaupungin siirto ei näivettäisi sitä, vaan antaisi piristysruiskeen, Kankaanniemi kirjoittaa.

Kankaanniemi kertoo Ilta-Sanomille, että idea aloitteesta syntyi, kun hän etsi asuntoa Helsingistä tultuaan valituksi eduskuntaan. Hänen mukaansa tavallisen ihmisen on mahdotonta löytää Helsingistä kohtuuhintaista asuntoa.

– Mietin, että onko todella näin, että tällaiset luukut maksavat näin hirveästi, Kankaanniemi sanoo.

Niinpä hän halusi herätellä talousarvioaloitteellaan keskustelua siitä, jos Helsinki ei olisikaan pääkaupunki. Hän huomauttaa, että Helsinki sijaitsee etelärannikolla ahtaalla niemellä, eikä voi kasvaa tasaisesti joka suuntaan.

– Sitten aloin miettimään muita perusteita. Tuli mieleen ilmastonmuutos: Helsinki on vaarassa jäädä veden alle, kun meren pinta nousee. Lisäksi Itämeren alueen turvallisuus on heikentynyt, eikä Helsingissä ole merkittävää varuskuntaa – paitsi tietysti Santahamina. Jyväskylässä on ilmavoimat!

Kankaanniemi painottaa ymmärtävänsä, ettei pääkaupungin vaihtaminen tapahtuisi noin vain. Hän kuitenkin aidosti toivoo, että asiaa selvitettäisiin. Hänellä on selkeä visio siitä, miten muutos tapahtuisi.

– Valtionhallinto eli eduskunta, ministeriöt, virastot, presidentti muuttaisivat Jyväskylään. Liike-elämän toimijat, etujärjestöt ja muut päättäisivät tahoillaan, pitääkö heidän olla siellä missä valtionhallinnonkin.

Kankaanniemi myöntää tehneensä aloitteen osittain huumorilla, mutta vain osittain.

– Sanotaan, että fifty-sixty, kuten eräs toinen jyväskyläläinen, Kankaanniemi sanailee.

Kankaanniemi kertoo, että tiesi aloitteen kaatuvan, mutta äänestystulos harmittaa silti. Aloitteen puolesta äänesti vain kymmenen kansanedustajaa.

– Häpeällinen tulos. Maakunnista olisi voinut tulla vähän enemmän kannatusta. Tämä olisi alueellistamista parhaimmillaan, josta Katri Kulmunikin (kesk) on paljon puhunut, Kankaanniemi toteaa.

Esitys herätti sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua, johon osallistuivat muun muassa useat kansanedustajat. Suurin osa pieni pilke silmäkulmassaan.

– Muuten hyvä esitys, mutta vastustin, koska tuo selvitykseen varattu summa on aivan liian pieni, kommentoi jyväskyläläinen ensimmäisen kauden kansanedustaja Joonas Könttä (kesk).

– Miksi kukaan turkulainen edustaja ei ole tehnyt kilpailevaa vastaesitystä pääkaupungin siirtämisestä takaisin Turkuun, pohtii puolestaan kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas).

Monet myös ilmaisivat pettymyksensä Kankaanniemen toimintaan. Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin Twitter-julkaisu aiheesta keräsi torstain aikana yli 100 kommenttia. Kommentoijien joukossa on kansanedustajien lisäksi muita tunnettuja poliitikkoja.

– Sarjassamme "vastuullista oppositiopolitiikkaa", kommentoi viime vaaleissa eduskunnasta pudonnut Espoon kaupunginvaltuutettu Simon Elo.

– Sitä aina miettii, että mihin ihminen haluaa käyttää valtansa ja asemansa, toteaa vihreiden varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra.