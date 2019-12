Pääministeri Marin yllätettiin kyselytunnilla henkilökohtaisella kysymyksellä – ”Tämä oli kysymys, jota en osannut ennakoida”

Pääministeri pääsi kertomaan, kuinka itse pitää kunnostaan huolta.

Kansanedustaja Marko Asell (sd) onnistui syysistuntokauden viimeisellä kyselytunnilla yllättämään pääministeri Sanna Marinin (sd) liikunta-aiheisella kysymyksellään.

Suomalaisten liikkumisen vähäisyydestä huolestunut Asell viittasi tuoreeseen THL:n tutkimukseen, jonka mukaan kolmasosa kansasta ei harrasta vapaa-ajallaan lainkaan liikuntaa. Liikkumattomuus aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle 3–7 miljardin euron kustannukset, entinen ammattiurheilija Asell muistutti.

– Kysymys kuuluu, että miten saisimme ihmiset liikkumaan paremmin, millaisia keinoja hallituksella tähän on. Esimerkin voima on tietysti iso, ja siksi olisi mielenkiintoista kuulla, miten esimerkiksi maailman kuuluisin suomalainen eli pääministeri Marin kunnostaan pitää huolta, Asell sanoi ja huikkasi vielä hyvän joulun toivotukset kaikille.

”Maailman kuuluisimmalla suomalaisella” Asell viittasi kansainväliseen mediahuomioon, jota Marin on pääministerinä herättänyt.

– Tämä oli kysymys, jota en osannut ennakoida, Marin tunnusti.

– Mutta tietenkin omassa elämässäni, niin kuin niin monen meistä elämässä, perheen läsnäolo tuo hyvinvointia ja auttaa meitä kaikkia jaksamaan. Itselläni on lähes kaksivuotias tytär ja tietenkin hänen kanssaan vietetty aika tuo paljon henkistä hyvinvointia niin kuin myös sitä fyysistä hyvinvointia. Nimittäin kaksivuotiaan kanssa temmeltäminen kyllä ottaa kunnon päälle.

– Tietenkin aina silloin kun on mahdollista myös liikun luonnossa, niin kuin niin moni muukin suomalainen. Se on paitsi fyysisen kunnon niin myös henkisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. On hyvä, että me arvostamme tätä kaunista luontoa, joka meillä Suomessa on. Se on meille ylpeydenaihe. Tehdään toimia sen eteen, että näin on vastaisuudessakin.

Samalla Asellin kysymys tarjosi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle (kesk) tilaisuuden näpäyttää lempeästi tovereitaan.

– Arvoisa puhemies! Esimerkiksi portaiden kävely on erinomainen harrastus ja tapa. Ja kuulkaa, eduskunnan portaissa on aika hiljaista. Toivoisin näkeväni siellä enemmän meitä kumppaneita, Kosonen kannusti kansanedustajatovereitaan.

Hallituksen tavoite on tehdä liikunta pitää tehdä helpoksi kaikille, Kosonen sanoi. Sitä voidaan edistää esimerkiksi huolehtimalla kävely- ja pyöräteistä sekä rakentamisen puolella siten, että portaista tehdään ensisijainen tapa siirtyä kerroksesta toiseen.