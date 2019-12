Marin jatkoi kokoomuksen höykyttämistä – Orpo tulistui: ”Pääministerin paikalta ei pitäisi antaa puolivillaisia”

Eduskunnan syysistuntokauden viimeisellä kyselytunnilla nähtiin kiivas sanasota pääministeri Sanna Marinin ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon välillä. Keskiössä oli al-Hol ja sitä koskenut välikysymyskeskustelu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sai eduskuntasalin oppositiolaidan puhkeamaan äänekkääseen oho-ihmettelyyn väittäessään kokoomuksen kyseenalaistaneen tiistain välikysymyskeskustelussa oikeusvaltion perusperiaatteet ja vallankolmijako-opin. Marin vastasi Liike nytin Harry Harkimon kysymykseen, jossa nostettiin esiin pääministerin välikysymyskeskustelussa kokoomukselle suuntaama Eikö teitä hävetä -heitto.

Marin latasi vastauksessaan uusia syytöksiä kokoomuksen suuntaan. Aluksi hän kiisti viitanneensa heitollaan Harkimon esittämällä tavalla siihen, että kokoomus oli mukana perussuomalaisten alulle laittamassa välikysymyksessä, joka koski al-Holin leirin suomalaisten auttamista ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimia asiassa.

Marin sanoi pitäneensä puheenvuorossaan ”erittäin harmillisena ja valitettavana sitä, että kokoomus perinteisenä sivistyspuolueena puheenjohtajansa suulla on todennut, että lapsia ei pidä auttaa, jos se voisi tarkoittaa äitien auttamista”.

– Toinen asia oli se, että täällä kyseenalaistettiin kokoomuksen riveistä erittäin vahvasti oikeusvaltiota koskevat perusperiaatteemme, vallankolmijako-oppi siitä, että hallitus ja eduskunta vastaavat politiikan tekemisestä, mutta emme vastaa yksilöitä koskevista päätöksistä. Se on viranomaisten tehtävä ja olen pahoillani, että kokoomus on lähtenyt tälle tielle, Marin tykitti.

Puheenvuoro herätti salissa heti spontaaneita oho-huudahduksia ja yleistä metakkaa opposition penkeissä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai torstaina oman puheenvuoronsa kyselytunnin lopulla ja löi tiskiin omat syytöksensä.

– Arvoisa pääministeri, minusta teidän asemastanne pääministerin paikalta ei pitäisi antaa puolivillaisia ja puolitotuuksia. Minusta se on tyylitöntä.

Kokoomuksessa on yleisesti pidetty tyylittömänä myös Marinin käytöstä eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Marin sanoi kokoomuksesta ensimmäisessä puheenvuorossaan seuraavasti.

– Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni. Ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan kokoomukseen ja kysyn, eikö teitä hävetä.

Torstain kyselytunnilla Orpo muistutti Marinille vastatessaan kokoomuksen olleen Juha Sipilän hallituksessa tekemässä linjausta, jossa lapsia haluttiin auttaa, mutta itse ISIS:n alueelle lähteneitä aikuisia ei.

– Jos on niin, että aikuinen ei halua lasta luovuttaa, pitää jatkaa neuvotteluja paikallisten kanssa. Miettiä, voiko huostaanoton tehdä. Minusta on tyylitöntä, että te annatte sellaisen kuvan, että me emme halua auttaa lapsia.

Orpo painotti kokoomuksen kannan olevan se, että lapsia pitää auttaa ja nosti esiin kaksi al-Holin leiriltä Suomeen tulossa olevaa orpolasta.

– Me oikeasti iloitsemme siitä, että kaksi pientä lasta ovat matkalla kotimaahan.

Orpo toivoi oman puheenvuoronsa päätteeksi, että ”yhteistyön käteen” voitaisiin eduskunnassa palata joulutauon jälkeen ”paremmalla mielellä”. Hän ehti jo istua penkilleen tuohtuneena ennen kuin muisti huikata eduskunnalle hyvää joulua.

Marin jatkoi sanasotaa hänelle avautuneessa vastauspuheenvuorossa. Pääministeri sanoi perustavan kantansa Orpon Demokraatti-lehdelle antamaan haastatteluun. Opposition penkeiltä huudettiin välittömästi kuorona: Demokraatille!

– Lehti kysyi teiltä, että jos näiden lasten, jotka ovat alle viisivuotiaita – suurin osa vauvoja, taaperoita, päiväkoti-ikäisiä – auttaminen vaatii sitä, että myös aikuisia on autettava, oletteko te siihen valmis. Teidän viestinne oli, että siinä tapauksessa lapset pitää jättää leirille. Tämä on mielestäni järkyttävää. Toivon, että olette nyt tulleet toisiin aatoksiin.

Orpo seisoi koko Marinin puheenvuoron aikana paikallaan saadakseen vastauspuheenvuoron, mutta sitä ei enää tullut. Syyskauden viimeisellä kyselytunnilla äänenpainot salissa ovat usein normaalia keveämpiä ja kysymysten kirjo varsin laaja. Keskustelu sujui hyvähenkisenä aina siihen asti, kun al-Hol ja välikysymyskeskustelu nousivat esiin Harkimon kysymyksessä.

– Pääministeri Marin, sanoitte tiistaina välikysymyskeskustelussa, että opposition ja erityisesti kokoomuksen pitäisi hävetä. Ilmeisesti tarkoititte sitä, että he olivat samassa välikysymyksessä perussuomalaisten kanssa. Ainoa, jonka minun mielestäni pitäisi hävetä, on ulkoministeri Haavisto, joka ei vastannut kaikkiin kysymyksiin, Harkimo tylytti.

Hän peräänkuulutti, että Liike nytin mielestä kaikkien kanssa pitää pystyä tekemään yhteistyötä. Marin puolusti Haavistoa vastauksensa alkuosassa.

– Minun ymmärtääkseni ulkoministeri Haavisto oli tässä salissa yömyöhään asti vastaamassa kansanedustajien yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Oion tämän virheellisen väitteen.

Oppositiosta on yleisesti katsottu, että Haavisto ei välikysymyskeskustelussa vastannut suoraan sen esittämiin kysymyksiin.

Orpo vastasi Demokraatti-lehden haastattelussa kysymykseen siitä, voidaanko äiti kokoomuksen mukaan tuoda Suomeen, jos lapsi ei muuten pääse al-Holin leiriltä kotiin.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmän kanta on tässä asiassa ollut viime keväästä lähtien hyvin selkeä, että ei tuoda, Orpo.

Jatkokysymyksessä lehti kysyi, jäävätkö lapset myös leirille, jos äiti niin vaatii.

– Tätä se käytännössä tarkoittaa. Toivottavasti siinä vaiheessa äidit miettivät sitä, mikä on lapsen kannalta parasta, Orpo sanoi.

Suojelupoliisi on todennut, että al-Holin naiset todennäköisesti jatkaisivat terroristista toimintaansa Suomessa.

– Arvioimme, että alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin, Supon viestintäasiantunjia Minna Passi sanoi hiljattain IS:lle.