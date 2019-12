Professori Haaviston ministerivastuuasiasta: ”Äärettömän vakava” – Eduskunnalla velvollisuus käsitellä asia viipymättä

Ministerivastuuasia tarkoittaa, että ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr) yritetään saada valtakunnanoikeuteen.

– Kyse on äärettömän vakavasta asiasta. Eduskunta ei voi missään muotoa, missään tapauksessa lähteä lakaisemaan asiaa maton alle tai viivytellä sen kanssa. Kymmenen kansanedustajaa on katsonut, että ministeri on virkatoimissaan syyllistynyt rikokseen, sanoo julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta.

Perustuslakivaliokunnalla on perustuslain nojalla velvollisuus lähteä Rautiaisen mukaan käsittelemään asiaa viipymättä ja välittömästi. Aikataulu on kuitenkin lopulta valiokunnan omissa käsissä.

Perustuslakivaliokunta kokoontuukin huomenna perjantaina keskustelemaan ministerivastuuasian käsittelemisestä heti aamulla kello 8.

Eduskunta jää huomenna perjantaina joulutauolle ja palaa takaisin vasta ensi vuoden helmikuussa.

– Siitä, että tämä sijoittuu juuri tähän joulutaukoon, seuraa varmaan erinäisiä käytännön asioita.

– Eduskunnan on mitoitettava toimintansa tämän vakavuuden perusteella. Jos käy ilmeiseksi, että eduskunnan tauko on huomioitava asiassa, niin eduskunnan puhemies vastaa eduskunnan työn järjestämisestä.

Rautiaisen mukaan valiokunnan on kuitenkin välittömästi varattava Haavistolle tilaisuus antaa lausunto tehdystä muistutuksesta.

– Asian luonteeseen liittyy se, että koska kyse on vakavasta rikosvastuuasiasiasta, on henkilölle annettava riittävä aika valmistella vastinetta.

Kymmenen kansanedustajaa on jättänyt perustuslain 115 pykälän mukaisen muistutuksen, jossa pyydetään perustuslakivaliokuntaa tutkimaan Haaviston toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden henkilöiden kotiuttamista koskevassa asiassa.

Rautiaisen mukaan asia ei ole enää millään tavalla poliittinen.

Ensimmäiseksi on ratkaistava, aloitetaanko asiassa esitutkinta. Esitutkinnan ministerivastuuasiassa suorittaa valtakunnansyyttäjä, mikäli perustuslakivaliokunta niin pyytää.

Tämän jälkeen valiokunnan tulee arvioida, ovatko syytteen nostamisen edellytykset käsillä. Eli onko ministeri tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvaa velvollisuutta tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Jos perustuslakivaliokunta katsoo, että syytteen nostamisen kynnys täyttyy, menee asia käsiteltäväksi erillistuomioistuimena toimivaan valtakunnanoikeuteen.

Lausunnon laatiminen ottaa sen ajan, minkä perustuslakivaliokunta tarvitsee.

Merkittävin edellinen ministerivastuuasia on vuodelta 2010 ja se koski pääministeri Matti Vanhasta (kesk) sekä Nuorisosäätiön avustuksia. Tuolloin oikeuskanslerille oli tehty kantelu ja tämä katsoi, että asia on syytä laittaa perustuslakivaliokunnassa vireille.

Myös Jyrki Kataisen (kok) toiminnasta tehtiin ministerivastuuasia professori Pekka Himaselta tilatusta tulevaisuusraportista.

Kumpikaan tapaus ei päätynyt valtakunnanoikeuteen.

Perustuslain 115 pykälä tuntee kaikkiaan neljä mekanismia, joilla ministerivastuuasia voi tulla vireille.

Ensimmäinen mekanismi on edellä mainittu oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen tekemä ilmoitus.

Toinen mekanismi on sellainen, jossa jokin eduskunnan valiokunta tekee perustuslakivaliokunnalle tutkintapyynnön.

Perustuslakivaliokunta voi myös omasta aloitteestaan lähteä tutkimaan asiaa.

Neljäs ja Haaviston tapauksessa käytetty mekanismi on se, että kymmenen kansanedustajaa allekirjoittaa muistutuksen ja toimittaa sen perustuslakivaliokunnalle.

– On tyypillisempää, että tällaisissa asioissa lähestytään laillisuusvalvojaa, joka sen jälkeen harkitsee asian. Mutta tähän ei ole mitään oikeudellista pakkoa, Rautiainen sanoo.

Juttua täydennetty kello 16:12 tiedolla Perustuslakivaliokunnan perjantain kokouksesta.