Oppositioedustajat vievät Haavisto-asian perustuslakivaliokuntaan – kokoomuksen Vestman: ”On epäilys, onko Haavisto toiminut al-Holin kysymyksessä koko ajan laillisesti”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuvailee opposition toimenpidettä ”juridiseksi moukariksi”.

Eduskunnan käytävillä kohistiin torstaina kymmenen oppositioedustajan jättämästä muistutuksesta, jossa perustuslakivaliokuntaa pyydetään tutkimaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien laillisuus al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa.

Haaviston toimien laillisuuden perään kysyvät Mari Rantanen (ps), Heikki Vestman (kok), Wille Rydman (kok), Jussi Wihunen (ps), Veijo Niemi (ps), Kalle Jokinen (kok), Tom Packalén (ps), Kari Tolvanen (kok), Sari Tanus (kd) ja Jari Ronkainen (ps).

Tapahtumakuvauksessa viitataan Ilta-Sanomien uutiseen joulukuun alusta, jossa kerrottiin, että Haavisto yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä.

Jutussa kerrottiin, että kun Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle, hänet syrjäytettiin.

– Koko keskustelussa on jäänyt tausta-alalle, mistä kaikki lähti eli tapahtumat ulkoministeriössä. Ne on syytä selvittää juurta jaksaen. Poliittinen asia käsiteltiin välikysymysmenettelyn kautta, tässä on kysymys juridiikasta, Rantanen kommentoi.

Jokisen mukaan Haavisto on luonut itse epäilyksen varjon prosessiin.

– Haaviston esiintyminen ja viestintä on ollut huonoa. Kertomus on vaihtunut. Kun tietoa on tullut tipoittain, on vähän selitelty.

Vestman sanoi, että kyse on perustuslain mukaisesta, ”täysin juridisesta prosessista”.

– Oikeusvaltiossa myös ministerin pitää noudattaa lakia, ja julkisuuden tietojen perusteella ja erityisesti oikeusprofessoreiden kommenttien perusteella on herännyt epäilys, onko onko ulkoministerin toiminut al-Holin kysymyksessä koko prosessin ajan laillisesti.

Vestmanin mukaan ennen muistutuksen jättämistä käytiin huolellisesti läpi Haaviston eduskunnalle antamat vastaukset.

– Edelleen on epäilys esimerkiksi siitä, onko ulkoministeriön virkamiehiä painostettu toimimaan lainvastaisella tavalla, onko erityisedustajan nimeämisessä toimittu lain mukaan, onko konsulipäällikön siirtäminen toisiin tehtäviin tapahtunut lain mukaisesti ja vielä kysymys siitä, olisiko ulkoministerin pitänyt viedä al-Holia koskevan periaatepäätöksen tekeminen valtioneuvoston yleisneuvoston ratkaistavaksi. On myös ulkoministerin etu, että kun epäilys on jäänyt ilmaan, asia selvitetään.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kuvaili oppositioedustajien toimenpidettä ”juridiseksi moukariksi”.

– Toivottavasti he ovat vakaasti harkinneet, mitä he tekevät, koska tätä ei pidä kevyesti käyttää. Tämä ei ole enää politiikkaa, vaan tässä on kyse virkatoimien tutkimisesta.

Uuden käänteen ohella oikeuskansleri tutkii jo useita Haavistosta tehtyjä kanteluita. Selvityksen alla on se, onko Haavisto toiminut toimivaltansa puitteissa. Oikeuskansleri tutkii myös poliisille Haavistosta tehtyä rikosilmoitusta. Asia siirtyi poliisilta oikeuskanslerille, koska poliisi ei ole toimivaltainen viranomainen ministeriä koskevissa asioissa.