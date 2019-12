Ulkoministerin mukaan hallitus toimii lasten ehdoilla.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) myönsi keskiviikkoiltana MTV:n Kymmenen uutisissa, että al-Holin leirillä Syyriassa olleiden kahden suomalaisen orpolapsen tilanne huolestuttaa.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin illalla, että suomalaiset viranomaiset ovat käynnistäneet operaation lasten evakuoimiseksi ja nämä haettiin leiriltä jo tiistaina.

– Huolestuttaa tietysti sen verran, kun tiedetään, että he ovat ilmeisesti näiden kurdiviranomaisten hallussa. Heidät on otettu näistä perheistä, joissa he ovat olleet, mutta emme tiedä sen enempää. Täytyy toivoa, etteivät he nyt joudu minnekään ihmiskaupan kohteeksi tai muuta. Voimme olla varmoja vasta sitten, kun he ovat Suomen viranomaisten hallussa, Haavisto sanoi MTV:llä.

HS:n mukaan molemmat lapset ovat alle 7-vuotiaita ja heidän kantasuomalainen äitinsä on tiettävästi kuollut pommituksissa.

– En voi näitä sukusuhteita kovin paljon kommentoida, mutta tietysti heidän isovanhempansa ja suvun muut jäsenet ovat olleet koko tämän ajan huolissaan lasten tilanteesta. On varmaan paras mahdollinen joululahja, kun lapset tulevat kotiin, jos tämä onnistuu, ministeri totesi MTV:llä.

Seuraavista Suomeen tuotavista kansalaisista ei ole Haaviston mukaan tässä vaiheessa tietoa. Toiminta oli pysähdyksissä, kunnes saatiin hallituksen uusi linjaus aikaan.

– Tämä on tietysti myönteinen uutinen, jos päästään näiden orpolasten kanssa liikkeelle. Olemme jo aikaisemmin viestittäneet kurdihallinnolle, että näiden orpolasten tilanne huolestuttaa meitä erityisesti, hän kertoi.

– Hallitus menee kokonaan lasten ehdoilla. Meillä ei ole mitään velvollisuutta auttaa näitä äitejä. Silloin katsotaan lasten terveydentilanteeseen liittyviä asioita ja tällaisia, että kuka kiireellisimmin tarvitsee apua.