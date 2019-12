Haavisto Ylen A-Studiossa: Al-Holin suomalaiset orpolapset kurdiviranomaisten hallussa – eivät ole poistuneet Syyrian alueelta

Juuri nyt

Ulkoministerin mukaan tilanne tuli yllättäen, sillä orpolasten siirtäminen erikseen ei ole aiemmin tullut kysymykseen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi keskiviikkoiltana Ylen A-Studiossa, että al-Holin leirillä Syyriassa olleet suomalaiset orpolapset eivät ole Suomen viranomaisten hallussa.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin, että suomalaiset viranomaiset ovat käynnistäneet operaation kahden orpolapsen evakuoimiseksi.

– Meidän tietojemme mukaan Koillis-Syyrian kurdihallinto mahdollisesti haluaisi aloittaa nyt näiden orpolasten evakuoinnin. Meidän omat viranomaisemme ovat alueella tai matkalla alueelle, mutta vielä mitään tällaista ratkaisevaa luovutusta ei ole tapahtunut. Se on tietysti hienoa, jos voidaan näitä orpolapsia auttaa, Haavisto sanoi A-Studiossa.

– He ovat meidän tietojemme mukaan kurdiviranomaisten hallussa jossakin eivätkä ole poistuneet Syyrian alueelta.

Haaviston mukaan Suomen viranomaiset eivät ole lapsia vielä nähneet.

– Meidän pyrkimyksemme on ollut ennen kaikkea auttaa näitä orpolapsia. Mitä nopeammin se apu menisi heille perille, niin sitä parempi tietysti, mutta tästä ajankohdasta ei ole arviota.

Sitäkään ei tiedetä, milloin lapset mahdollisesti voitaisiin lennättää Suomeen. Ensin pitää selvittää näiden terveystilanne.

– Meillä pitää olla myös lääkintätiimit ja muut valmiina tällaisessa tilanteessa. Vasta sitten kun tällainen arvio on tehty, niin suunnitellaan sopiva kuljetus. Jotkut lapset ovat voineet olla leirillä hyvin huonossa kunnossa, Haavisto sanoi A-Studiossa.

– Tilanne on nyt siinä mielessä tullut yllättäen, että olemme käyneet aikaisemmin keskustelua näiden orpolasten tilanteesta. Hehän ovat olleet perheisiin sijoitettuina, eikä heidän liikuttamisensa erillisinä ole tullut aikaisemmin kysymykseen, mutta nyt on erittäin hyvä, jos tämä meidän vetoomuksemme on kuultu ja saataisiin orpolapset suojaan.