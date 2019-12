Työntekijäjärjestöt ottivat yhteen palkoista – OAJ:n Luukkainen vaatii korotuksia muillekin kuin hoitajille: ”Meidän vuoro ei ole koskaan”

Luukkaisen mukaan sopimuskorotukset kuuluvat koko kuntasektorille, ei ainoastaan hoitajille. Hoitajajärjestöt vaativat valtiolta 100–150 miljoonan pottia joka vuosi kymmenen vuoden ajan.

Työntekijäjärjestöjen keskinäiset jännitteet nousevat pintaan kunta-alan palkkakierroksen lähestyessä.

Julkisen sektorin korkeasti koulutettujen Jukon puheenjohtaja ja opettajajärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa keskiviikkona, että sopimuskorotukset kuuluvat koko kuntasektorille, ei ainoastaan hoitajille.

– Palkankorotuksen ovat ansainneet esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajat ja koko opetuskenttä. En pidä realistisena yhden ammattiryhmän erottamista, Luukkainen kommentoi.

– Miten et näe sitä mahdolliseksi? Edustat esimerkiksi lääkäreitä, jotka ovat saaneet valtavat palkankorotukset vuosien varrella. Kuulostaa ihmeelliseltä, että et haluaisi hoitajille omaa tessiä ja sen kautta palkankorotuksia, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen haastoi Luukkaista.

Luukkainen toisti, että korotukset kuuluvat myös hoitajille. Luukkainen mainitsi, että Juko ajoi palkkaohjelmaa jo keväällä 2018, siis ennen Tehyä ja Superia.

– Meillä oli jo silloin se näky, että tarvitaan erillinen ohjelma.

KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen kuvaili kuntatalouden tilannetta historiallisen huonoksi.

– Kunta-alalla yt-neuvotteluiden määrä on räjähtänyt, kuntien varat eivät tahdo riittää nykyistenkään palkkojen maksuun.

Rytkönen syytti Jalosta ”pelaamisesta”.

– Mitä jos yt-neuvotteluista puhuminen on teiltä pelinrakentamista ensi kevääksi, mitä jos siellä on alibudjetointia ja sitä, että soten äärellä on ruvettu pelaamaan ja tehty investointeja, mitä ei olisi kannattanut tehdä?

– Kuntatyönantajat lykkäävät viimeiseen saakka sopeutustoimia, mutta nyt niitä on pakko tehdä, Jalonen vastasi.

Kuntien rahapula on Luukkaisen mukaan ikuisuuskysymys.

– Kun viennillä menee hyvin, vientiteollisuus haluaa jakaa kakun keskenään. Kun viennillä menee huonosti, julkisen sektorin työntekijät tarvitaan sitä kakkua kasvattamaan. Eli meidän vuoro ei ole koskaan.

Tehy ja Super vaativat ”miesvaltaisten alojen” palkkojen ylittämistä 1,8 prosenttiyksiköllä joka vuosi kymmenen vuoden ajan. Toteutuessaan palkkaohjelma toisi Rytkösen mukaan esimerkiksi sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille kuukausittain 44 euroa ekstraa.

Rytkönen puhui ”tolkun ohjelmasta” ja perusteli korotuksia sillä, että hoitajat pysyvät alalla eivätkä vaihda muihin tehtäviin.

Jalonen kuvaili palkankorotusvaatimuksia poikkeuksellisen suuriksi ja viittasi Kuntatyönantajien laskelmiin, joiden mukaan Tehyn ja Superin peräänkuuluttaman kymmenenvuotisen palkkaohjelman hintalappu olisi peräti kahdeksan miljardia euroa.

Rytkösen mukaan Kuntatyönantajat sisällyttää ”kymmenen vuoden pakettiin koko julkisen sektorin”.

– Onhan se kätevää pistää vaikka katujen kunnossapito sinne ja kimpassa kauhistella, miten kauheasti se maksaa. Me kuitenkin tuotetaan jotakin, Rytkönen tokaisi Jaloselle.

Rytkösen mukaan hoitajajärjestöjen palkkaohjelman hintalappu on 100–150 miljoonaa euroa vuodessa. Rahat tulisivat kuntien valtionosuuksien kautta.

Tehyn ekonomisti Ralf Sund sanoo, että Kuntatyönantajien arvio kahdeksan miljardin kokonaiskustannuksista lähtee siitä, että ”terveydenhuoltoalan kuoppakorotus” leviäisi myös muille henkilöstöryhmille.

– Ensimmäisen vuoden kustannuksista olemme suunnilleen samaa mieltä. Kymmenen vuotta on laskettu yhteen maksimaalisella tavalla, en voi sitä matemaattisesti vääräksi tuomita mutta käsitteellisesti se on hyvin outoa. Tässä vaiheessa neuvotteluja se on tarkoitushakuista.

Jalosen mukaan kyse on siitä, että ensimmäinen korotus olisi pohjana ja uudet korotukset tulisivat aina aiemman korotuksen päälle eli kertaantuisivat. Kun kokonaiskustannuksen jakaa kymmenellä, olisi hintalappu Jalosen mukaan keskimäärin vuotta kohti 800 miljoonaa.

Keskiviikkona lisää palkkaa vaativat myös Akavaan kuuluvat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, työterveyshoitajat ja audionomit.

Kannanoton mukaan ammattikorkeakoulusta valmistuneen hoitajan lähtöpalkka kunta-alalla ja yksityisissä terveyspalveluissa kuuluisi olla 3 000 euroa, kun se on nyt noin 2 400 euroa.