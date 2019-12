Kommentti: Marinin ”Eikö teitä hävetä” -heitto oli pääministeriltä riman alitus

Pääministeri Sanna Marin oli oikeassa puolustaessaan oikeusvaltiota, mutta löi samaan hengenvetoon märällä rätillä parlamentarismia, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan toimituksen tuottaja Hanna Vesala.

Eduskunnan välikysymyskeskustelussa vain yksi asia tuli selväksi. Hallitus oli päättänyt, että hyökkäys on al-Hol-vyyhdissä sen paras – ja osin – ainoa puolustus. Tuore pääministeri Sanna Marin (sd) näytti, että hänen pokkansa kestää – ainakin toistaiseksi – mitä vaan, kun hallituksen omaa sekaista pesää siivotaan.

– Suomi on oikeusvaltio. Minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni. Ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan kokoomukseen ja kysyn, eikö teitä hävetä, Marin iski ministeriaitiosta.

Kaukana ei ole tulkinta, että pääministeri löi suomalaista parlamentarismia märällä rätillä pitkin kasvoja samalla, kun hän puolusti oikeusvaltiota. Salissa istuttiin, koska hallituksen oli määrä vastata opposition välikysymykseen. Siinä koko oppositio kyseenalaisti hallituksen ja erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimet al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta syntyneessä vyyhdissä.

Välikysymys on parlamentaarisessa järjestelmässä yksi tapa harjoittaa oppositiopolitiikkaa. Sellaisen tekemistä ei oppositiossa olevien puolueiden tarvitse hävetä. Ei etenkään tilanteessa, jossa ulkoministeri Haaviston muotoaan muuttavat vastaukset ovat herättäneet aiheellisia kysymyksiä siitä, onko hän puhunut muunneltua totuutta.

Vaikka hallitus saa eduskunnan luottamuksen äänestyksessä, jo nyt voi sanoa, ettei hallitus olisi todennäköisesti saanut puserrettua poliittista linjausta asiasta ilman Haaviston toimista syntynyttä kohua ja opposition aiheesta tekemää välikysymystä. Niin hankala pala al-Hol on ollut ja on edelleen keskustalle.

Kokoomuksen pöyristyksen puki salissa sanoiksi Sofia Vikman, joka antoi pääministeri Marinille takaisin samalla mitalla. Vikman kehotti pääministeriä kysymään itseltään peilin edessä saman eikö hävetä -kysymyksen.

– Hallitus pakenee edelleen vastuutaan. Hallituksen mukaan ilmeisen mahdollinen aikuisten hakeminen al-Holin leiriltä on poliittinen päätös. Juridista velvoitetta ei ole ja asiaan liittyy merkittäviä turvallisuusuhkia, Vikman jatkoi.

Marinin ja erityisesti keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvisen syyttelyn ydin oli tietenkin rakennettu sen varaan, että sivistyspuolueena kokoomuksen ei olisi pitänyt lähteä samaan kelkkaan välikysymyksen alulle panijan eli perussuomalaisten kanssa.

Koko keskustelun ytimessä oli kuitenkin saada hallitukselta ja erityisesti Haavistolta vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin. Niitä ei saatu. Haavisto ei joutunut missään vaiheessa opposition ristituleen. Välikysymyskeskustelussa kysymyksiä kerätään yhteen pötköön pitkä rypäs, jolloin hiillostaminen käy vaikeaksi. Taitavana väistelijänä Haavistolla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia vältellä vastaamista kiperiin kysymyksiin.

Välihuomiona on sanottava, että kokoomuksen ruuti on ollut eduskunnan keskusteluissa märkää, eikä se ollut kuivunut välikysymyskeskusteluun mennessäkään. Yhdeksän puolueen kansanedustajaa eivät myöskään olleet allekirjoittaneet välikysymystä, mikä herättää kysymyksen siitä, oliko perussuomalaisten kyytiin hyppääminen joillekin edustajille liian kova pala. Ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen mukaan nimien puuttumisen taustalla oli tekniset syyt.

Hallituksessa luotetaan nyt siihen, että eduskunnan pitkä joulutauko lakaisee al-Hol-kysymyksen maton alle. Se ei kuitenkaan ole katoamassa minnekään. Tästä pitää huolen se, että hallitus on kaikesta sanomatta jätetystä huolimatta ilmeisesti tuomassa Suomeen myös leirillä olevia naisia, jos lasten etu sitä vaatii.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni istuikin ministeriaitiossa kulmat kurtussa. Keskusta voi selitellä mitä tahansa, mutta muut hallituspuolueet veivät sitä kuin kuuluisaa pässiä narussa maanantaina hallituksen linjattua vihdoin poliittisen kantansa asiaan. Linjauksen keskiössä on kaksi asiaa: a) lähtökohtana on auttaa lapsia ja kotiuttaa heidät niin pian kuin mahdollista ja b) velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole.

Tätä kukaan ei halua ääneen sanoa, mutta käytännössä linjaus tarkoittaa, että lasten mukana voi tulla Suomeen myös äitejä. Näin siksi, että Pohjois-Syyrian kurdihallinto on yksiselitteisesti linjannut, ettei se luovuta lapsia ilman äitejään. Suomi voisi kurdien linjauksen mukaan hakea leiriltä siellä olevat suomalaiset orpolapset. Erityistapauksissa myös sairaita lapsia on luovutettu leiriltä ilman äitejään näiden suostumuksella.

Haavisto sanoi eduskunnassa, ettei kurdialueella ole myöskään paikallista lastensuojeluviranomaista, jolta Suomi voisi pyytää virka-apua. Näin ollen lastensuojelutoimet on tehtävä Suomessa.

Osa keskustan kansanedustajista on pyrkinyt voimalla paaluttamaan, ettei Suomeen tuoda ketään, jonka Supo katsoo vaarantavan suomalaisten turvallisuuden. Supon päällikkö Antti Pelttari sanoi tiistaina IS:ssä, että Suomeen palatessaan Isis-naiset ja heidän teini-ikäiset lapsensa muodostaisivat todennäköisesti suuremman uhan kuin al-Holin leirille jäädessään. Pelttari kuitenkin painotti tapauskohtaisen harkinnan merkitystä.

Al-Hol kysymys puhuttaa Suomessa siis vielä pitkään. Viranomaisilla on nyt kuitenkin hallitukselta linjaus, jonka puitteissa he työtään voivat tehdä. Se on edistystä.

Jokainen, joka katsoo al-Holilta tulevia uutislähetyksiä ymmärtää, ettei leiri ole lasten paikka ja heitä on pyrittävä auttamaan. Olot ovat yksinkertaisesti epäinhimilliset. Talvi ja kylmyys tekevät tuloaan. Suomalaisille on kuitenkin puhuttava hallituksen toimista ja aikeista selkosuomea. Aloittaa voitaisiin kaiken jo nähdyn jälkeen sillä, että myönnettäisiin hallituksen linjauksen johtavan todennäköisesti siihen, että leiriltä lasten mukana tulee myös äitejä.