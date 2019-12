Halla-aho syytti Haavistoa salailusta – näin ministeri vastasi tietoihin charter-lennosta

Ulkoministeri Pekka Haavisto selitti eduskunnan välikysymyskeskustelussa, miksi hallitus on ollut vaitonainen al-Hol-operaatiosta.

Eduskunnan al-Holia koskevassa välikysymyskeskustelussa oppositio syytti hallitusta salailusta ja tivasi ministereiltä muun muassa julkisuudessa esiintyneistä tiedoista, joiden mukaan suomalaisten hakemiseksi leiriltä olisi jo yksityiskohtaisia suunnitelmia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan al-Holin leiriläisistä pitäisi käydä perusteellinen keskustelu mutta se on vaikeaa, ”jos ministeri laatii suunnitelmia salassa eikä anna niistä edes kysyttäessä tietoa eduskunnalle, medialle tai yleisölle”.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan tarkkaa suunnitelmaa ei edes ole.

– Olen itseltäni kysynyt, miten se voisi olla, kun neuvottelusuhdekin on aivan tuore, Haavisto sanoi.

Tällä hän viittaisi siihen, että kurdihallintoon on ollut yhteys vasta runsaan kuukauden ajan.

– Viranomaisten varautumisvaihtoehtoja on ollut jo aiemmin, jos Suomeen hakeutuu taistelukentältä ihmisiä. Tai jos tulee spontaani leiriltä purkautuminen. Sellainen yksityiskohtainen suunnitelma, jossa sanotaan neuvottelutuloksen perusteella, että saataisiin näitä lapsia tänä ja tänä päivänä, sehän voi syntyä vasta sitten, kun sellainen neuvottelutulos on olemassa, Haavisto sanoi.

Ministeri sanoi myös luvanneensa kertoa ulkoasiainvaliokunnalle, jos tällainen neuvottelutulos saataisiin.

Haavisto puolusti myös niukkaa tiedotuslinjaa.

– Meiltä lähtee henkilö sotatoimialueelle, jossa on vielä Isis-sypatisoijia ja mahdollisesti Isis-toimijoita, Haavisto muistutti.

– Miettikää, miksi on luottamuksellista tietoa, että tällaisia henkilöitä on liikkeellä. Heihin kohdistuu suoria uhkia sotatoimialueella. On erittäin tärkeää, että suojaamme näitä virkamiehiä ja annamme heille täyden tuen.

Haaviston vastaus ei kelvannut Halla-aholle.

Halla-aho totesi sanoneensa jokin aika sitten julkisuudessa, että hänen tietojensa mukaan al-Holista ollaan lennättämässä tilauslennolla ihmisiä Suomeen viikolla 50.

– Ulkoministeriön virkamiehet jyrähtivät, että tämä ei pidä paikkaansa, mitään suunnitelmaa ei ole, tämä on disinformaatiota. Seuraavana päivänä Yleisradio ja Helsingin Sanomat viittasivat poliisiylijohtaja Kolehmaisen allekirjoittamaan suunnitelmaan, jossa kerrottiin, että oli tarkoitus lennättää al-Holin leiriltä kaikki halukkaat viikolla 50 charter-koneella Erbilistä Helsinkiin. Kappas vain, Halla-aho sanoi.

Pääministeri Sanna Marin ja ulkoministeri Pekka Haavisto (oik.) eduskunnan täysistunnossa tiistaina. Hallitus vastasi täysistunnossa opposition välikysymykseen al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta.

Vastauksessaan Haavisto sanoi, ettei ministeri osallistu viranomaisyhteistyöhön eikä siksi tiedä kaikista eri viranomaisten dokumenteista.

– En tiedä poliisin, en tiedä lastensuojelun ja muiden dokumentaatiota. Mutta sen tiedän, että siinä neuvotteluprosessissa, joka voisi joitain lapsia sieltä alueelta tuoda, ei oltu niinä päivinä sellaisessa vaiheessa, että olisi ollut mitään tietoa, Haavisto sanoi.

Haavisto myös toisti luvanneensa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalle Mika Niikolle, että valiokuntaa informoitaisiin, jos tietoa tulijoista olisi.

– Muuten en ota muiden viranomaisten dokumentteihin kantta.

Sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) kysyttiin myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen lausunnoista.

Ylen ja Helsingin Sanomien mukaan Kolehmainen on allekirjoittanut asiakirjan, jossa suunniteltiin suomalaisten kotiuttamista al-Holilta viikolla 50. Ulkoasiainvaliokunnassa Kolehmainen oli kuitenkin kieltänyt tietävänsä tällaisista suunnitelmista.

STT:n tietojen mukaan valiokunnan sisällä on erilaisia näkemyksiä Kolehmaisen toiminnasta. Niiden mukaan Kolehmainen olisi joko valehdellut tai sitten vastannut parhaansa mukaan vaikeassa paikassa yllättäen tulleisiin kysymyksiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo puolusti poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaista.

– Mitä tulee poliisiylijohtajaan, hänen alaisillaan on tuhansia erilaisia vastuita, tuhansia erilaisia detaljeja, päivämääriä. Ei poliisiylijohtaja voi yksin olla vastuussa joka ikisestä detaljista, Ohisalo puolusti Kolehmaista.

Ohisalola kysyttiin, oliko hän tietoinen siitä, että poliisiylijohtaja oli puhunut muunneltua totuutta, oliko hän hyväksynyt sen ja jopa painostanut Kolehmaista siihen.

– On pelottava väite, että minä poliitikkona painostaisin poliisin ylintä johtoa. Se ei kuulu minun toimintatapoihini. En tiedä, kuuluuko jonkun muun toimintatapoihin.