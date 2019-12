Perussuomalaisten Halla-aho: ”Ulkoministeri laatii suunnitelmia salassa eikä anna edes kysyttäessä tietoa”

Eduskunnassa keskustellaan al-Holin leiriläisiä koskevasta välikysymyksestä.

Hallitus keskustelee tiistaina kaikkien oppositiopuolueiden jättämästä al-Holin leiriläisiä koskevasta välikysymyksestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään keskiviikkona.

Välikysymyksen esittelypuheenvuoron pitänyt perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että al-Holin leiriläisistä pitäisi käydä perusteellinen keskustelu, mutta se on vaikeaa, ”jos ministeri laatii suunnitelmia salassa eikä anna niistä edes kysyttäessä tietoa eduskunnalle, medialle tai yleisölle”.

Halla-ahon mukaan on selvää, että Isis-naisten muodostamaa turvallisuusuhkaa ei pystytä eliminoimaan viranomaisvalvonnalla tai ääriajattelusta vierottavilla vapaaehtoisohjelmilla.

– Lasten turvallisuuden takaamisesta puhutaan paljon, mutta liian vähän puhutaan siitä, että nämä äidit ovat uhka lastensa turvallisuudelle ja hyvinvoinnille, hän sanoi.

Halla-ahon mukaan myöskään lasten muodostamaa uhkaa ei pidä väheksyä.

– Lapset ovat altistuneet vuosia kestävälle aivopesulle, ja Isisin tiedetään käyttäneen pieniäkin lapsia teloitusten ja muiden rikosten tekemiseen. Osa leirillä olevista lapsista on tiettävästi täysi-ikäisiä tai lähellä täysi-ikäisyyttä, ja he ovat saattaneet osallistua taistelutoimintaan, Halla-aho sanoi.

”Suomi ei voi olla kansainvälisoikeudellinen erityistapaus”

Halla-ahon mukaan välikysymyksen ytimessä on tapa, jolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on toiminut. Halla-ahon mukaan Haavisto on pyrkinyt toimimaan salassa paitsi julkisuudelta myös eduskunnalta, jonka luottamusta hallituksen tulee nauttia.

– Haavisto on pyrkinyt painostamaan virkamiehiä tekemään al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten palauttamista koskevat päätökset ja henkilökohtaisen vastuunsa välttämiseksi piiloutumaan virkamiesten selän taakse, Halla-aho sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto.

Hänen mukaansa monet muut maat kuten Pohjoismaat ovat tehneet al-Holin leiriläisistä poliittisen ja julkisen päätöksen olla auttamatta aikuisia Isisin kannattajia palaamaan.

– Suomi ei voi olla kansainvälisoikeudellinen erityistapaus, eikä Suomi voi näin tärkeässä ja periaatteellisessa kysymyksessä omaksua väljempää toimintalinjaa kuin verrokkimaat, Halla-aho sanoi.

Hallitus vastasi kysymyksiin osittain jo maanantaina

Hallitus vastasi välikysymykseen osittain jo maanantaina ja tyhjensi pajatson, kun se ilmoitti tehneensä poliittisen päätöksen koskien Syyrian al-Holin leiriläisiä.

Hallitus kertoi pyrkivänsä kotiuttamaan al-Holin leirin suomalaislapset niin pian kuin mahdollista. Lasten kotiutuspäätökset perustuvat tapauskohtaiseen ja yksityiskohtaiseen harkintaan, joissa otetaan huomioon lapsen etu kaikissa tilanteissa, pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Marin sanoi, että velvoitetta auttaa alueelle menneitä aikuisia ei ole.

Marinilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, onko hallitus valmis erottamaan lapset ja äidit toisistaan ja tuodaanko Suomeen myös äitejä, jos ilman heitä lapsia ei pystytä kotiuttamaan.

– Hallituksen tahtotila on se, että lapset pyritään kotiuttamaan leiriltä niin pian kuin mahdollista. Yksilöllinen harkinta, tapauskohtainen harkinta on kuitenkin viranomaisten käsissä. Hallitus ei tee yksilöiden kohdalla harkintaa, että millä tavalla lapsen etu on mahdollista toteuttaa. Tämä on viranomaisten tehtävä, Marin sanoi.

”Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat täysin eri mieltä siitä, mitä eilen on linjattu”

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Paula Risikko ei purematta niellyt hallituksen linjausta. Risikon mukaan linjaukset ovat edelleen epäselviä, myös hallituspuolueiden jäsenille.

– Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat täysin eri mieltä siitä, mitä eilen on linjattu, Risikko sanoi.

Risikko sanoo, että keskustan edustajien mukaan aikuisia ei Suomeen tuoda.

– Vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan aikuisia tuodaan.

– Kyllä nyt näyttää siltä, että olette päätyneet siihen, että myös palaamaan halukkaita aikuisia tuodaan Suomeen valtion toimesta, hän sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko puhuu eduskunnan täysistunnossa.

Risikon mukaan hallituksen olisi pitänyt jatkaa Juha Sipilän hallituksen linjalla.

– Sipilän hallituksen linja oli selkeä: lapsia autetaan, aikuisia ei auteta. Jos olisitte alusta lähtien toimineet tämän linjauksen mukaisesti, olisimme jo voineet saada lapsia pelastettua.

Risikko kertoi kokoomuksen esittävän ulkoministeri Haavistolle epäluottamusta.

”Kumpaa kuunnellaan enemmän turvallisuus- vai lastensuojeluasiantuntijoita?”

Kristillisdemokraattien Sari Essayah sanoo, että myös eilen tehdyssä hallituksen päätöksessä mennään virkamiehen selän taakse.

Kumpaa kuunnellaan enemmän, turvallisuus- vai lastensuojeluasiantuntijoita, jos niiden arviot menevät ristiin? Miksi ei tehdä selkeää päätöstä, että aikuisia jihadisteja ei auteta Suomeen? Essayah kysyi kristillisten ryhmäpuheenvuorossa.

Hänen mukaansa yksikään muu Pohjoismaa ei ole halunnut kotiuttaa terrorismiin ja sen tukemiseen osallistuneita aikuisia, vaan orpolapsia ja vanhemman luvalla palautettuja lapsia on autettu.

– Suomen ei olisi pitänyt linjata turvallisuusriskien kannalta yhtään löysemmin. Lisäksi terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö tulee päivittää, jotta erilaiset osallistumismuodot voidaan kriminalisoida, Essayah sanoi.