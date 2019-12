Hallitus pyrkii kotiuttamaan suomalaislapset al-Holin leiriltä Syyriasta

Kotiuttamisen on tarkoitus tapahtua niin pian kuin mahdollista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen oli määrä kertoa maanantaina, kuinka al-Holin leirillä olevien suomalaisten kanssa toimitaan.

– Olemme tänään saaneet sovittua hallituspuolueiden kanssa kannan al-Holin tilanteeseen, Sanna Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen vastauksessaan oli yhteensä 10 kohtaa.

– Hallitusryhmät ovat saavuttaneet sovun siitä, että hallituksen selkeä tahtotila on noutaa lapset niin pian kuin mahdollista, hän sanoi.

Hän totesi lisäksi, että toimivaltainen viranomainen asiassa on ulkoministeriö ja että ratkaisut perustuvat tapauskohtaiseen harkintaan.

– Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten tuomisesta Suomeen ei ole, hän sanoi.

Taustalla oli se, että hallituksen on vastattava opposition välikysymykseen ja kerrottava, mitkä ovat hallituksen suunnitelmat Syyrian al-Holin leirin suomalaisten lasten ja naisten kotiutuksessa.

Oppositio vaatii hallitukselta myös vastausta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimintaan asiassa.

Ministerit olivat hioneet kantaa asiaan useita tunteja kestäneessä kokouksessaan.

Taustalla pitkä kokous

Ministerit kävivät läpi linjaustaan al-Holin leirillä olevien suomalaisten auttamisesta. Mennessään kokoushuoneeseen he eivät vielä kommentoineet toimittajille, kauanko kokouksen arvioidaan kestävän.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti sunnuntaina asiaan kantaa, vaikka totesikin, että ei presidentin asemassa puhu hallituksen puolesta tai sitä vastaan.

– Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin, Niinistö kertoi.

Erbilissä on lähin al-Holia lähellä sijaitseva turvallinen kansainvälinen lentokenttä, mitä kautta leirillä olevat suomalaiset mahdollisesti lennätetään Suomeen.