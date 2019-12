Suora lähetys eduskunnasta: Hallitus käy suljettujen ovien takana läpi linjaansa al-Holin suomalaisten auttamisesta

Ministerit puivat eduskunnassa al-Hol-linjaansa huomisen välikysymystä varten.

Hallitus on aloittanut kokouksen, jossa se käy läpi linjaustaan al-Holin leirillä olevien suomalaisten auttamisesta.

Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Päivi Lakka päivystää eduskunnassa, ja odottaa tuoretta tietoa hallituksen al-Hol-päätöksistä.

Suoraa lähetystä eduskunnasta voit seurata yllä olevasta videoikkunasta.

Ministerit käyvät läpi linjaustaan al-Holin leirillä olevien suomalaisten auttamisesta. Mennessään kokoushuoneeseen he eivät kommentoineet toimittajille, kauanko kokouksen arvioidaan kestävän.

Tiistaina hallituksen on vastattava opposition välikysymykseen ja kerrottava, mitkä ovat hallituksen suunnitelmat Syyrian al-Holin leirin suomalaisten lasten ja naisten kotiutuksen suhteen. Oppositio vaatii hallitukselta myös vastausta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimintaan asiassa.

Hallitus on ollut kotiutusasiassa eripurainen. Keskusta on ollut voimakkaasti sitä mieltä, ettei naisten kotiuttamiseen ole mitään perusteita, kun taas etenkin vasemmistoliitto ja vihreät ovat vaatineet tapauskohtaista harkintaa. Keskusta on myös vaatinut asiasta poliittista päätöstä, kun taas monet hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että asiassa kuuluu edetä virkamiesmenettelyn mukaisesti.

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Pekka Haavisto esitteli kolme erilaista mahdollisuutta poliittiseksi päätökseksi al-Holista: leiriltä voidaan tuoda kaikki, ei ketään tai sitten harkiten osa.

– On hyvin mahdollista, että nyt linjataan, että orpolapset tuodaan nyt heti ja muiden osalta jatketaan selvittelyä ja tapauskohtaista arviointia. Selvitetään äitien taustoja, valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta arvioi Ilta-Sanomille aiemmin maanantaina.

Myös presidentti Sauli Niinistö otti sunnuntaina asiaan kantaa, vaikka totesikin, että ei presidentin asemassa puhu hallituksen puolesta tai sitä vastaan.

– Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin, Niinistö kertoo.

Kysymys on muun muassa siitä, toimitaanko asiassa konsulipalvelu- tai lastensuojelulain nojalla.

– Ongelma tulee, jos lapsen auttaminen estyy siksi, että tosiasialliseksi ehdoksi tulee äidin sisällyttäminen samaan apuun. Linjaus tästä on keskeinen, niin hallituksen päätöksessä kuin välikysymyksessä. Toistan, että oma mielipiteeni on hallituksen tiedossa, mutta en lähde sillä vaikuttamaan parlamentin työhön, Niinistö sanoo.