Perussuomalaiset lyttäsi Marinin hallituksen ja ohjelman – ”Tämä on täyttä kansan aliarviointia”

Ryhmäjohtaja Tavio ei ymmärtänyt, miksi Posti-sotkun takia eronnut ministeri Paatero nimitettiin hallitukseen ja luottamuksensa menettänyt pääministeri Rinne nousi varapuhemieheksi.

Eduskunnassa on alkanut keskustelu tiedonannosta pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmasta.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset ei säästellyt sanojaan kritisoidessaan viime viikkojen tapahtumia.

– Demokratian kannalta on surkeaa, että pääministerin valitsi kansan sijaan sosiaalidemokraattien puolue-eliitti. Demokratian kannalta on surkeaa, että keskustan äänestäjät petettiin ja keskustan vallanhimosta tuli vihervasemmistohallituksen kasassa pitävä liima. Nyt Marinin hallitus jatkaa suoraan sitä Suomelle haitallista politiikkaa, mihin Rinteen hallitus jäi, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) totesi puheessaan.

Tavion mielestä hallituksen ero ja uudet hallitusneuvottelut olivat poliittista teatteria. Tavio ei ymmärrä, miksi Posti-sotkun takia eronnut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) nimitettiin kuntaministeriksi Marinin hallitukseen ja luottamuksensa menettänyt ex-pääministeri Antti Rinne (sd) löysi paikan eduskunnan varapuhemiehenä.

– Juuri eronnut ministeri Paatero nimitettiin heti takaisin ministeriksi ennen kuin presidentti oli edes ehtinyt myöntää eroa! Antti Rinne taas hyppäsi suoraan varapuhemieheksi sen jälkeen, kun oli menettänyt luottamuksen. Tämä on täyttä kansan aliarviointia.

– Perustuslain mukaan ministereiden on oltava rehelliseksi tunnettuja Suomen kansalaisia. Kyse on kelpoisuusvaatimuksesta, jolla ei taida enää olla paljoakaan merkitystä. Politiikan uskottavuus on kriisissä, Tavio totesi eduskunnan puhujapöntöstä.

Puheensa lopuksi Tavio sanoi, että Sdp:n ja keskustan suhmurointi johtaa Suomen edun vastaiseen hallitusohjelmaan muun muassa sillä, että hallitus nostaa asumisen ja autoilun kuluja, myy omaisuuttaan, kiristää verotusta ja ottaa lisää velkaa.

Toinen oppositiopuolue kokoomus sanoi haluavansa antaa mahdollisuuden Marinin hallitukselle, mutta haparointi näyttää puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) mukaan jatkuvan.

– Suurin ongelma Marinin hallituksen ohjelmassa on se, että talouden perusta pettää. Valtiovarainministeriön arvion mukaan nykyisellä kehityksellä julkinen talous on 5 miljardia alijäämäinen vaalikauden lopussa. Velkaantuminen on kääntynyt selvään kasvuun jo nyt, vaikka talous vielä kasvaa.

– Työllisyystavoite on tällä hetkellä arvioiden mukaan 68 000 työllisen päässä. Surullista on, että kun teidän pitäisi tehdä työllisyystoimia, niin hallituksen talousarvioesitys heikentää työllisyyttä noin viidellä tuhannella, Orpo totesi eduskunnan puhujapöntöstä.

Orpo sanoi, että hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus uhkaa rapautua, jos taloudellinen pohja hallituksen ohjelmalta pettää.

Keskustelu Marinin hallituksen tiedonannosta alkoi pääministerin omalla puheenvuorolla.

Marin kertaili hallitusohjelman keskeisiä asioita. Ohjelma on pilkulleen sama kuin Rinteen hallituksen ohjelma.

Tiedonantokeskustelu on jatkunut eduskuntaryhmien puheenvuoroilla, ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen alkaa debatti.