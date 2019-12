Kommentti: Presidenttikin on jo käärmeissään al-Hol-hoidosta – terrorismi- ja turvallisuuslait kuntoon

Suurta tulkitsijaa ei tarvita, kun huomaa, että presidenttikin on jo käärmeissään hallituksen sekoilusta al-Hol-tapauksen yhteydessä, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Sekava hallitus perkaa sotkuista linjaansa al-Holiin tänään.

Lopputulos kuullaan viimeistään tiistaina, kun hallitus vastaa välikysymykseen al-Holista ja erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) roolista.

Vastattavaa onkin, sillä kaiken lisäksi Haavisto & co ovat saanet sotkettua presidentinkin sotkuunsa.

Ei tarvitse suurta näkijää, kun huomaa, että presidentti Sauli Niinistöä asetelma riepoo.

Sunnuntaina hän tuli julkisuuteen poikkeuksellisella tavalla. Presidentin omilla sivuilla hän julkaisi kirjoituksensa Presidentin kynästä: Al-Hol vielä kerran.

Paino tuntuu olevan sanalla vielä kerran.

Eli presidentti on kantansa tehnyt hallitukselle selväksi, ehkä useaan otteeseen ja useammallekin. Kirjoituksesta käy ilmi, ettei Niinistö lähde erotuomariksi tiistain välikysymyskeskusteluun. Hallituksen linjaa hän ei tunnu tietävän, mutta oman linjansa hän on hallitukselle tehnyt selväksi, mikä käy ilmi tekstistäkin:

”Itse asiassa kokonaiskuva lienee tällä hetkellä aika selvä. Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin.”

Mutta al-Holin äidit ovatkin sitten toinen juttu.

Jos äitejä tuodaan, kyse on myös turvallisuudesta. Se kuuluu sitten jo presidentin varsinaiseen toimenkuvaankin, toisin kuin hallituksen paapominen kyselytunnilla – ne ajat jäivät unholaan aikoja sitten, kun Mauno Koiviston jälkeen presidentin valtaoikeuksia leikattiin.

Summa summarum: Jos äitejä tulee Suomeen, Suomen löysää turvallisuus- ja terrorismilainsäädäntöä tulee kiristää.

Suomi on tässä suhteessa kaukana takamatkalla: esimerkiksi terrorismijärjestöön kuulumista ei luokitella rikokseksi. Pelkästään pohjoismaihin verrattuna Suomi on joukon sinisilmäisin.

Tietoa on kyllä ollut. Suojelupoliisi on varoittanut asiasta vuosikausia, mutta mitään ei ole tapahtunut.

– Mitään ei ole tehty, ei kai ole ollut tarkoituskaan tehdä, IS:lle arvioidaan.

Niinistö viittaa tähänkin, niinistömäisessä tyylissään jopa yllättävän selkeästi:

”Muut Pohjoismaat ovat toistaiseksi tehneet enemmän kuin Suomi, noutamalla orpoja ja sairaan lapsen pois leiriltä. Mutta samalla niistä on kuultu tiukkoja vastustavia kantoja muiden leirillä olevien auttamisesta. Hyvin tiukkoja ovat myös monien Pohjoismaiden turvallisuutta lisäävät, jo säädetyt lait.

Suomi ei saa päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa.

Turvallisuuskysymys on syytä selvittää perin pohjin ja riippumatta siitä, miten nyt esillä oleva tilanne ratkeaa. Olemmekin pääministeri Marinin kanssa sopineet yhteistoimista jatkossa.”

Eli hallitus painii ongelmissa:

Lapset pitäisi hakea lastensuojelulain nimissä, mutta äidit aiheuttavat turvallisuusuhan. Hallituskin varmaan tajuaa tilanteen, mutta mitä se tekee, on toinen kysymys.

Sitäkin sopii kysyä, mitä äänestäjäpoloinen eli ns. kansalainen miettii, nyt kun Niinistökin joutuu asiassa näkyvästi esiintymään.

Jos vaakakupissa olisi hallituksen tai presidentin uskottavuus tällä hetkellä, ei tarvitse miettiä, mihin vaaka kallistuu.

Yksi vaihtoehto on, että hallitus yrittää pelata aikaa. Jos tästä sotkusta tällä viikolla selviää, eduskunta jää joululomalle ja istuntotauolle helmikuun alkuun saakka.

Reilun kuukauden tauko eduskuntatyössä on hallitukselle aina huokaisun paikka, kun voi piilotella julkisuutta.