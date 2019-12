Presidentti Sauli Niinistö al-Holista: Suomella on ilmiselvä moraalinen velvollisuus auttaa lapsia

Entä jos lapsen auttaminen vaatii sitä, että äitäkin täytyy samalla auttaa? Linjaus tästä kysymyksestä on presidentti Niinistön mielestä keskeinen al-Hol-asiassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo sunnuntaina julkaistussa kirjoituksessa kantansa poliittista kuohuntaa herättäneeseen kysymykseen al-Holista.

Hänen kirjoituksensa on otsikoitu Presidentin kynästä: Al-Hol, vielä kerran.

Kirjoitus on julkaistu Tasavallan presidentin kanslian sivuilla.

– Minulta on tämän päivän keskusteluissa kaivattu lisää kannanottoja asiassa. Moni näkyy toivovan tukea välikysymyskeskusteluun omalle linjalleen. Sitä en tee, ja syy on yksinkertaisen selvä: välikysymys on niin keskeinen sisäpolitiikan väline, ettei presidentti voi eikä hänen pidä yrittää vaikuttaa sen käsittelyyn, Niinistö kertoo kirjoituksessaan.

Oppositiopuolueet ovat jättäneet hallitukselle välikysymyksen al-Holista ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnasta asiassa. Haaviston mukaan Antti Rinteen (sd) hallitus käsitteli al-Hol -kysymystä iltakoulussa 31. lokakuuta.

Sauli Niinistö kertoo kirjoituksessaan keskustelleensa asiasta myös uuden pääministerin kanssa.

– On myös ihmetelty, miksen asetu tukemaan hallituksen al-Hol-linjausta. Syy on taas yksinkertaisen selvä: linjausta ei ole, sen hallitus tekee vasta lähipäivinä. Olen keskustellut niin entisen pääministeri Antti Rinteen kuin eilen pääministeri Sanna Marinin kanssa. Tilanne on moniulotteinen ja hallitus on selvästi ryhtynyt pohtimaan asiaa sen vaatimalla tavalla. Oma kantani on hallituksella tiedossa ja se riittää, Niinistö sanoo.

Niinistö arvioi, että kokonaiskuva al-Hol-asiassa lienee tällä hetkellä aika selvä.

– Lapsia Suomen tulee auttaa. Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä. Sama velvoite ei ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin, Niinistö kertoo.

– Ongelma tulee, jos lapsen auttaminen estyy siksi, että tosiasialliseksi ehdoksi tulee äidin sisällyttäminen samaan apuun. Linjaus tästä on keskeinen, niin hallituksen päätöksessä kuin välikysymyksessä. Toistan, että oma mielipiteeni on hallituksen tiedossa, mutta en lähde sillä vaikuttamaan parlamentin työhön, Niinistö sanoo.

Tasavallan presidentti muistuttaa, että yleinen turvallisuus kuuluu presidentin toimivaltaan toisin kuin konsulipalvelulain asiat.

– Turvallisuudesta on nyt paljon puhuttu, mutta liian vähän syvemmin mietitty. Tätä keskustelua on syytä vielä käydä.

Niinistö muistuttaa, että muut Pohjoismaat ovat tehneet enemmän kuin Suomi, koska ne ovat tuoneet orpoja ja sairaan lapsen pois leiriltä.

– Samalla niistä on kuultu tiukkoja vastustavia kantoja muiden leirillä olevien auttamisesta. Hyvin tiukkoja ovat myös monien Pohjoismaiden turvallisuutta lisäävät, jo säädetyt lait. Suomi ei saa päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa.

– Turvallisuuskysymys on syytä selvittää perin pohjin ja riippumatta siitä, miten nyt esillä oleva tilanne ratkeaa. Olemmekin pääministeri Marinin kanssa sopineet yhteistoimista jatkossa, Niinistö sanoo.