Ministerin sähköpostilla lähettämät patenttivastaukset hankaliin kysymyksiin al-Holista hämmästyttävät oppositiota.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) lukkarimainen ohjeistus hallituskumppaneille al-Holista ei saa päänsilitystä oppositiosta.

– Haavisto ohjeistaa hallituskumppaneita, että teidän tulee antaa näitä samoja selityksiä. Ettei kysymyksiin vaan vastattaisi ristiin. Tuntuu salailevalta ilmapiiriltä. Haavisto salailee, ja kansa ei hyväksy, että näitä asioita salataan, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) kuvaili Haaviston lähettämää kysymys-vastaus -ohjetta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mielestä ulkoministeri Pekka Haavisto antaa sähköpostilla hallituskumppaneille jonninjoutavat vastausohjeet visaisiin al-Hol kysymyksiin.

IS kertoi tänään Haaviston esikunnan lähettämästä sähköpostista kaikille hallituspuolueiden kansanedustajille. Sähköpostissa Haavisto opastaa yksityiskohtaisesti, miten kuhunkin vaikeaan a-Hol kysymykseen on annettava patenttivastaus.

Haavisto muun muassa kertoo, miten pitää vastata kysymykseen siitä, miksi hallituksen ministereillä ei ole tietoa al-Holin tilanteesta. Haaviston mukaan pitää vastata niin, että linjaus on ollut tiedossa iltakoulusta lähtien, se on yleisen tason toimintalinjaus ja nimettömien lähteiden kommentointi esimerkiksi valmiusasioista ei ole poliitikkojen tehtävä.

– Tämä on ihmeellinen tämä vastaus. Hallituksen sisällä tieto ei kulje, ja sen sijasta ohjeistetaan ainoastaan selittelemään ihan yleistä diibadaabaa. Miksi tässä ei suoraan kerrota, mikä on iltakoulussa tehty toimintalinjaus, Tavio kyselee.

– Suurin osa ei vastaa mitään. Ja ne, jotka ovat vastanneet, ovat vastanneet siihen malliin, että väliaikainen erityisedustaja on se linja. Mutta mitä erityisedustaja tekee? Onhan se selvää, että naisten palautuksia on valmisteltu. Miksi erityisedustaja nimettäisiin, jos ei haluta mitään valmistella, Tavio jatkoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mielestä Haaviston lähettämissä vastausohjeissa ei ollut järin uutta, Mykkänen penää hallitukselta vastauksia avoinna oleviin kysymyksiin.

Toisen oppositiopuolueen, kokoomuksen, ryhmäjohtajan Kai Mykkäsen (kok) mielestä Haaviston vastausohjeistus ei valota al-Holin kysymystä yhtään enempää.

– Tuleeko näistä uutta informaatiota? Ei sinänsä. Asia on herättänyt kysymysmerkkejä. Kun Haavisto joulukuun alussa piti tiedotustilaisuuden, hän sanoi, että oikeuskanslerin päätös antaa velvoitteen viranomaisille toimia. Ja sitä ei voi mikään poliittinen päätös muuttaa.

– Kuitenkin jälkeen päin hän on sanonut niin, että itse asiassa hallituksen iltakoulu on ratkaissut asian. Tässä on minun mielestä tarina vaihdellut. Se ei ole omiaan herättämään luottamusta siitä, että tässä olisi toimittu jonkun selvän yhteisen suunnitelman mukaan. Tässä on vaikuttanut, että on yritetty sooloilla ja jälkeenpäin paikata, Mykkänen sanoi.

Ministeri Haaviston toiminta ulkoministeriössä ja operaatio Korpi suomalaisten kotiuttamiseksi tuli julki, kun IS uutisoi asian tämän kuun alussa.

Tämän jälkeen Haavisto on kertonut, että hallitus keskusteli asiasta iltakoulussaan lokakuun lopussa, Haaviston linjaukset saivat hiljaisen hyväksynnän, al-Holiin nimitettiin erityisedustaja ja eri viranomaiset ovat valmistelleet suomalaisten kotiuttamista Isisin vankileiriltä. Al-Holin leirillä Syyriassa on noin 10 suomalaisäitiä ja noin 30 heidän lastaan.

Hallitus ei ole tehnyt vielä poliittista päätöstä a-Holin suomalaisten kotiuttamisesta

– Puuttuu hallituksen linja, keitä ollaan valmiita hakemaan ja mitä sen kanssa tehdään. Silloin käy niin, että tulee epäselvyyttä, kuka ohjeistaa, ryhmäjohtaja Mykkänen totesi.

– Vähän tässä on jäänyt se kysymys pintaan, että onko Haavisto tietoisesti halunnut vääristellä oikeuskanslerin lokakuun vastausta tavalla, joka antaisi hänelle suoran mandaatin toimia al-Holin suhteen. Keväällä, kun itse olin hallituksessa, lähtökohta oli, että valtioneuvoston yleisistunnon täytyy päättää, jos yhtään ketään lähdetään hakemaan, Mykkänen jatkoi.

Hallituspuolueilla on eri näkemyksiä siitä, miten Suomen tulisi suhtautua al-Holin äitiin ja lapsiin. Hallituksessa jyrkintä linjaa edustaa keskusta, jonka mielestä Suomeen voisi tuoda vain lapsia, ei lainkaan äitejä.

Oppositio on tehnyt välikysymyksen al-Holista ja asian hoitamisesta.

Hallitus vastaa välikysymykseen tiistaina ja äänestys välikysymyksestä on keskiviikkona.