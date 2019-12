Presidentti Niinistö Ylellä al-Holista: ”En kovin mielelläni luo painetta, että linja on tämä”

Presidentti kertoi radiohaastattelussa, että hän ei ole saanut selkoa tapahtuneesta ja jätti päätöksen Isis-vankileirin suomalaisista hallituksen tehtäväksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei halunnut ottaa kantaa Suomen linjaan al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamisesta.

Niinistö sanoi Tasavallan presidentin kyselytunnilla Yle Radio 1:ssä odottavansa hallituksen maanantaista päätöstä asiassa.

– Hallitus on luomassa linjausta. En kovin mielelläni luo painetta, että linja on tämä, ja hallituksen linja on huomenna se mitä se linjaa, Niinistö vastasi presidentin kyselytunnilla.

Presidentti muistutti, miten muut Pohjoismaat ja useat Euroopan maat ovat toimineet, kun he ovat kotiuttaneet kansalaisiaan al-Holin leiriltä.

– Linja on ollut, että haetaan orpoja ja sairaita lapsia, Niinistö vastasi.

Niinistö sanoi, että eurooppalaisten maiden linjaukset on tehty niin, että ne elävät.

– Odotetaan päätöstä ennen kuin lähden hallitusta tukemaan, Niinistö sanoi Ylellä presidentin kyselytunnilla.

Presidentti vastasi kansan kysymyksiin Yle Radio 1:n presidentin kyselytunnilla.

Al-Hol tuli hallituksen pöydälle jo Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana.

Suomi ei ole tehnyt päätöstä, miten se suhtautuu al-Holin Isis-vankileirillä olevaan noin 10 suomalaisnaiseen ja heidän noin 30 lapseensa.

Suomen toiminta al-Holin suomalaisten kotiuttamiseksi tuli julki Ilta-Sanomissa, kun IS kertoi ulkoministeriö Haaviston toimista ja operaatio Korvesta.

Hallituksesta on sen jälkeen kerrottu, että al-Holista on tehty linjaus iltakoulussa lokakuun lopussa, Haaviston toimille on hallituksen hiljainen hyväksyntä, al-Holiin on nimitetty erityisedustaja ja eri viranomaiset ovat valmistelleet suomalaisten kotiuttamista.

Hallituksen kertomat tiedot ovat olleet hajanaisia ja perin niukkoja.

Myös presidentti Niinistö sanoi, että hänelläkään ei ole tietoa Suomen ja hallituksen toimista al-Holissa.

– En ole saanut selkoa, mitä on tapahtunut. On tärkeää, että hallitus kokoaa ajatteluaan. Sitten voi olla mieltä, Niinistö sanoi presidentin kyselytunnilla, jossa kansa sai itse kysyä kysymyksensä presidentiltä.

Oppositio on tehnyt välikysymyksen al-Holista ja asian hoitamisesta. Hallitus vastaa välikysymykseen tiistaina.