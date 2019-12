Puolustusministeri Kaikkonen Ylen Ykkösaamussa al-Holista: ”En opposition puolelta riekkuisi hirveästi”

Kaikkonen toivoi, että vaikeista vaihtoehdoista toteutuisi vähiten huono ja lapset saataisiin pois Isis-leiriltä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan hallitus etsii toimintalinjaa, jolla al-Holin leiriltä Syyriasta saataisiin pois suomalaislapset.

– Toivon, että se vastaa siihen, miten osaansa syyttömät lapset – jotka ovat tällä hetkellä todella surkeissa olosuhteissa, teltoissa, yöllä lämpötila lähentelee nollaa, terroristileirillä, terroristiporukan keskellä – miten heidät saadaan sieltä pois. Siihen pitää keskittyä, Kaikkonen sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Al-Holin Isis-vankileirillä on 10 suomalaisäitiä ja heidän 30 lastaan.

Hallitus ei ole tehnyt poliittista päätöstä siitä, miten leirillä oleviin suomalaisiin suhtaudutaan.

Hallitus on lokakuun lopussa iltakoulussaan antanut hiljaisen hyväksynnän ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) linjaukselle, al-Holin alueelle on nimitetty erityisedustaja, ministeriöt ovat perustaneet operaatio Korven, ja viranomaiset ovat tehneet valmisteluja al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta.

Al-Holin leiri on kurdien valvonnassa ja kurdit eivät suostu perheiden erottamiseen.

Ilta-Sanomat kertoi ensimmäisenä Haaviston toimista ja operaatio Korvesta, ja tietoja al-Holin viranomaistoimista on saatu lähinnä mediasta.

Oppositio on tehnyt al-Holista ja sen hoitamisesta välikysymyksen, ja hallitus vastaa välikysymykseen tiistaina.

Al-Holin suomalaisten asia oli jo Juha Sipilän (kesk) hallituksen pöydällä. Antti Rinteen (sd) ja Sanna Marinin (sd) hallitukset eivät ole saaneet päätettyä ja ratkaistua Suomen linjaa.

Hallituspuolueet ovat eri linjoilla al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta. Jyrkintä linjaa edustaa keskusta, jonka mielestä al-Holista pitäisi kotiuttaa vain lapsia, ei aikuisia.

Kaikkonen uskoi Ykkösaamussa, että hallitus saa rivinsä suoraksi tiistain välikysymyskeskusteluun mennessä.

Kaikkonen toivoi, että oppositio ei elämöisi vaikealla asialla.

– En kyllä sieltä opposition puolelta riekkuisi hirveästi tällaisella vakavalla asialla. Ei tähän kellään varmaan hyvää ja helppoa ratkaisua ole. Tämä on kysymys, josta pitää valita huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Sitä tässä nyt haetaan, ja uskon, että hallitus löytää tässä yhteisen toimintalinjan.

– Ei vakavalla asialla pitäisi kohtuuttomasti revitellä, vaan aidosti miettiä, miten tämä voitaisiin ratkaista, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen tiivisti Ykkösaamussa al-Holin suomalaisten aiheuttaman monimutkaisen ongelman.

– On vaikea ymmärtää, miksi ihminen lähtee tuollaisiin olosuhteisiin terroristijärjestön toimintaan mukaan. Ja jos lähtee, onko Suomella joku velvollisuus lähteä veronmaksajien rahoilla hakemaan heitä takaisin. Lisävaikeuden tuo se, että puhutaan myös lapsista.

– Tuolla on kolmisenkymmentä lasta, joista puolet on tietojeni mukaan alle 5-vuotiaita. He ovat syyttömiä osaansa. Sydän sanoo, että vähintääkin heitä pitää auttaa. Vähemmän ymmärrän sitä, että näitä naisia pitäisi verovaroilla auttaa. Heillä on perustuslain takaama oikeus palata Suomeen, jos sieltä omin neuvoin palaavat, Kaikkonen totesi Ykkösaamussa.