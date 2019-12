Tulisiko al-Holilta kotiuttaa sekä lapset että äidit? – Keskustan ja Sdp:n piirijohtajien kannat kaukana toisistaan

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on tietojen mukaan 11 äitiä ja 30 lasta, jotka ovat kotoisin Suomesta. Hallitus ei ole päässyt yhteisymmärrykseen heidän kotiuttamisestaan.

Ilta-Sanomat kysyi keskustan ja Sdp:n piirijohtajien mielipidettä al-Holin suomalaisten kotiuttamiseen.

11 naista ja runsaat 30 lasta. Al-Holin leirille jumiin jääneet Suomen kansalaiset ovat suistaneet pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen heti alkumetreillä törmäyskurssille.

Hallituspuolueiden kannat ovat kaukana toisistaan, mutta ensi tiistain välikysymyskeskusteluun mennessä niiden tulisi muodostaa suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta yhteinen linja.

Ilta-Sanomat kysyi keskustan ja Sdp:n piirijohtajien mielipidettä asiaan.

Hallituspuolue keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin mukaan leiriltä voidaan kotiuttaa Suomeen vain lapsia.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Mikko Savola (kesk) sanoi, että al-Holista ei pitäisi palauttaa Suomeen ketään, jos leirillä ei voida erottaa lapsia äideistään.

IS tavoitti keskustan 21:stä piirijohtajasta viisitoista kommentoimaan al-Holin tilannetta. Moni vakuutti, että kentällä ollaan Kulmunin kanssa samoilla kannoilla: lapset ovat tervetulleita, aikuiset eivät. Piirijohtajien kertoman mukaan piireissä yleinen mielipideilmasto vaikuttaa kriittiseltä. Hallituksen eripuraisuus asiassa on myös herättänyt epäilyksiä.

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin ja Sdp:n varapuheenjohtajan ja pääministerin Sanna Marinin puolueiden kantojen yhteensovittamisessa on tekemistä.

Osa keskustalaisista on valmis tuomaan ainoastaan orpolapset Suomeen, osa kaikki suomalaiset lapset, mutta varauksella.

– Pienten lasten osalta ratkaisevaa on äidin kanta. Ilman äidin suostumusta lasta ei tietenkään voi tuoda Suomeen, Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Tanja Joona arvioi sähköpostitse.

– Ei ole kysymys siitä, mitä me halutaan, vaan on olemassa kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja. Ne ja asiantuntijoiden lausunnot on otettava huomioon, Kymenlaakson piirin puheenjohtaja Jaana Keskitalo toteaa.

– Kyse ei ole mielipidekysymyksestä, vaan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista sekä lainsäädännön tuomista velvoitteista, Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jasi Kuokkanen kommentoi viestitse.

Keskustan piirijohtajat: Tarkat kriteerit kaikille

Osa piirijohtajista korostaa, että jokaisen lapsen kohdalla on tehtävä kriittinen ja tarkka tapauskohtainen arviointi. Harva halusi kuitenkaan mainita mitään kriteerejä kotiinpaluulle. Ikä nähtiin painavana perusteluna sille, voidaanko äidit erottaa lapsistaan.

– Pieniä lapsia voidaan harkita haettavan Suomeen äitinsä hyväksynnällä. Tämän jälkeen nousee kysymys, vaativatko äidit myöhemmin perheenyhdistämistä.

– Suomi ei hae aktiivisesti muidenkaan maasta pois muuttaneiden lapsia huostaan ulkomailta. Tarvitaan tarkkaa harkintaa ja selvitystä. Orpoja, pelkkiä lapsia voidaan kotiuttaa selvitysten jälkeen hyvin harkitusti, Etelä-Hämeen piirin puheenjohtaja Johanna Häggman kommentoi tekstiviestitse.

– Jos sieltä esimerkiksi lapsia päätyy ulkomailla palvelevien viranomaistemme haltuun, niin on luonnollista, että lasta autetaan pääsemään turvaan, kun hänet on tavoitettu, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Tuukka Liuha näkee.

Piirijohtajien keskuudessa vallitsee yleinen käsitys siitä, että Suomen ei pidä edesauttaa vapaaehtoisesti ISIS:n riveihin lähteneiden aikuisten paluuta Suomeen. Moni on sitä mieltä, että vanhemmat ja lapset pitäisi pystyä erottamaan, jotta äitejä ei tarvitsisi ainakaan valtiojohtoisesti kotiuttaa.

– Lasten vanhemmat ovat itse tehneet päätöksensä lähteä Suomesta. Suomen kansalaisina heillä on oikeus palata Suomeen, mutta mielestämme heille ei tule järjestää kuljetusta, Lapin piirin piirihallituksen puheenjohtaja Petteri Salmijärvi kommentoi sähköpostitse.

Piiripuheenjohtajien keskuudessa äidit ja muut aikuiset koetaan mahdollisiksi turvallisuusriskeiksi. Moni korosti lasten oikeuksia ja inhimillisyyttä, mutta totesi samaan henkäykseen, että turvallisuudesta ei voida tinkiä.

– Asiantuntijoita kuunneltava siitä, mitä aikuisille tulisi tehdä, Jaana Keskitalo Kymenlaakson piiristä päättää.

Sdp:n piirijohtajat valmiita tuomaan aikuisia

IS tavoitti Sdp:n kolmestatoista piiripuheenjohtajasta kymmenen. Vain yksi heistä ei ollut suoralta kädeltä valmis kotiuttamaan myös aikuisia, mikäli lasten tuominen sitä edellyttää.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen täytyy löytää yhteinen linja al-Holista tiistain välikysymykseen mennessä.

– Ratkaisun pitää olla hyvä kokonaisturvallisuuden kannalta. Jos tuodaan Isisin joukossa olleita henkilöitä, niin se ei ainakaan lisää kansallista turvallisuutta. Sellaista riskiä en välttämättä lähtisi ottamaan, sanoo Sdp:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Ville Rautiainen.

Loput yhdeksän Sdp:n piirijohtajaa puolsivat myös äitien kotiuttamista, jos se on ainoa vaihtoehto lasten saamiseksi pois leiriltä.

– Jos se edellyttää sitä, että vanhemmat tuodaan mukana, niin sitten aikuiset tuodaan. Huolehditaan turvallisuuteen liittyvät kysymykset heti sen jälkeen, sanoo Uudenmaan piirijohtaja Mikko Valtonen.

Helsingin Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi muistuttaa, että lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsen etu on johtava periaate, ja Suomi on siihen sitoutunut.

– Lapsen etu on monitahoinen ja se on arvioitava lapsikohtaisesti. Mutta lapsella on myös oikeus vanhempiinsa.

– Sitten kun lapset ovat radikalisoituneet ja aikuisia, ovat he edelleen Suomen kansalaisia. Onko tilanne sitten parempi, Arajärvi kysyy.

Sdp:n piirijohtajat kuitenkin painottavat, että aikuiset pitää saattaa kotouttamisen yhteydessä vastuuseen mahdollisista teoistaan.

Pentti Arajärvi (sd) on Helsingin piirin puheenjohtaja. Hän muistuttaa, että Suomi on sitoutunut lasten oikeuksiin.

Piirijohtajat painottavat toisaalta myös syyttömyysolettamaa.

– Kaikki äidit on vedetty tässä yhteen, että ne nyt heiluvat siellä pyssyjen kanssa. Se ei varmasti ole se tositarina. Meistä kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Äitien tilanne tutkitaan, arvelen että heissäkin on apua tarvitsevia, huomauttaa Lapin piirijohtaja Hilkka Halonen.

Sdp:n piirijohtajat ihmettelevätkin, miksei leirillä olevaa kahta orpolasta ole jo kotiutettu Suomeen. Halonen kertoo olevansa hitaudesta pöyristynyt.

– Isä kuollut taistelussa ja äiti menehtynyt myöhemmin. Tämä on tiedetty jo pitkään. Ne ovat pieniä lapsia, en ymmärrä mitä tässä vitkutellaan. Tämähän alkaa muistuttaa vuotta 1918 ja sitä, miten punaorpoja käsiteltiin, hän vertaa.

Myös Pirkanmaan piirijohtajan Roope Lehdon mukaan pohdinta orpolasten kohdalla olisi voinut olla nopeampaakin.

– Hallituksen pöydälle tulee vielä vaikeitakin asioita. En tiedä onko maa toimintakykyinen, jos keskustelu 40 henkilöstä saa tällaisen mittakaavan, Lehto sanoo.