Keskustan ministerien valtiosihteereinä jatkavat samat nimet kuin edellisen Antti Rinteen (sd) hallituksen aikana.

Uuden valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk) valtiosihteereiksi on nimitetty Maria Kaisa Aula ja Jari Partanen. Aula on entinen lapsiasiavaltuutettu, joka toimi keskustan kansanedustajana vuosina 1991–2003. Aulan vastuulla on erityisesti sote-uudistuksen ja hallituksen työllisyystyöryhmän toimien edistäminen. Partanen toimii muun muassa keskustan ministeriryhmän valtiosihteerinä.

Eduskunnasta kevään vaaleissa tippunut Kimmo Tiilikainen toimii jatkossa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) valtiosihteerinä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) valtiosihteerinä jatkaa entinen keskustan kansanedustaja Tuomo Puumala.

Valtiosihteerit toimivat ministerien apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa. Pääministeri Sanna Marinin (sd) valtiosihteeriksi nimitettiin torstaina Mikko Koskinen, joka toimi Marinin valtiosihteerinä jo aiemmin liikenne- ja viestintäministeriössä.