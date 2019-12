Oppositio vaatii päätöstä al-Holin suomalaisista: ”Hallituksella ei ole kantaa, mukamas”

Juuri nyt

Isis-vankileirillä on ollut jo kuukausia 10 äitiä ja 30 lasta Suomesta. Valmisteluja kotiuttamiseen on käynnissä, mutta hallitus ei vieläkään päättänyt asiasta mitään.

Oppositio haluaa hallitukselta vastauksia al-Holista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo penää hallitukselta vihdoin päätöstä al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta.

– Nyt vain rohkeasti tekemään päätös asiassa, joka herättää näin paljon tunteita ja myös pelkoja. Avoimuus, hyvät vihreät, olisi hyvä tässä, Orpo toivoi.

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan hallituksen pitäisi kertoa vihdoin linjansa al-Holista, kun kotiutuslentojakin on ilmeisesti jo suunniteltu.

Ilma on sakeana tietoja ja huhuja al-Holin vankileirin suomalaisten lasten ja äitien kotiuttamisesta.

– Tämä näyttää, että hallituksella ei ole kantaa, mukamas. Kuitenkin asioita on valmisteltu niin pitkälle, että poliisiylijohtaja sanoi, että lennon piti jo tulla ensi viikolla. Asiaa on selkeästi valmisteltu, Orpo sanoi.

– Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on sanonut ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on todennut, että asioita on valmisteltu Haaviston iltakoulussa esittelemän linjan pohjalta. Mikä on se linja, jonka Haavisto esitteli iltakoulussa ja miksei sitä voida kertoa? Saamme tietoa julkisuuden kautta, miten asiat on viety konkreettisesti pitkälle, ja hallitus välttelee vastuuta, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho epäilee, että hallitus ei tiistaina vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka ovat välikysymyksessä ja joihin ei ole saatu vastausta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvelee, että hallitus ei tiistainakaan vastaa välikysymyksessä esitettyyn pitkään kysymyslistaan.

– Epäilemme jo toki ennakolta, että tarjoaako hallitus sellaisia vastauksia, jotka meitä tyydyttäisivät. Sehän välikysymyksessä on tarkoitus, että saataisiin selvyys auki oleviin asioihin, Halla-aho totesi.

Hallitus ei ole tehnyt poliittista päätöstä, mitä Suomi tekee al-Holin Isis-vankileirillä olevien suomalaislasten ja -äitien kanssa.

Haavisto on lokakuun lopussa antanut iltakoulussaan al-Holin valmisteluille hiljaisen hyväksynnän, Haavisto on nimittänyt alueelle erityisedustajan valmistelemaan asioita ja sisäministeriö on tehnyt omia valmistelujaan.

Hallitus on pyörittänyt julkisuudessa samoja lauseita tilanteen hoitamisesta. Poliittinen päätös puuttuu siitä, keitä Suomi on valmis kotiuttamaan al-Holista.

Päätöstä ei tullut perjantainakaan. Hallituksen linja pitäisi olla selvä tiistaina, kun hallitus vastaa eduskunnassa opposition välikysymykseen suhtautumisesta Isis-leiriläisten kotiuttamiseen ja asian hoitamisesta.

Perjantaina päätöksenteko oli logistisesti hankalaa, koska pääministeri Sanna Marin (sd) oli EU:n huippukokouksessa Brysselissä.

Sekä Kulmuni että Haavisto toistelivat, että hallituksen linjaukset tulevat esille tiistain välikysymysvastauksessa.

– Välikysymyskeskustelun yhteydessä tulee varmasti kaikki hallituksen kannat aiemmin, Haavisto sanoi IS:lle.

– En osaa sanoa, Kulmuni vastasi IS:n kysymykseen, tuleeko päätös al-Holin suomalaisista ennen tiistaina.

Al-Holin suomalaiset ovat olleet jo pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen pöydällä.

Vihertävällä punamultahallituksella olisi kesäkuusta asti ollut aikaa tehdä päätös kuumasta aiheesta, mutta se ei ole saanut poliittista päätöstä aikaiseksi.

– Erityisedustaja nimettiin selvittämään asiaa ja virkavastuulla toimimaan sen eteen, kuinka voitaisiin suomalaisia lapsia auttaa. Sen jälkeen ulkoministeriö on johtanut sitä prosessia, Kulmuni sanoi.

Keskusta edustaa hallituksessa jyrkintä linjaa al-Holin suomalaisten kotiuttamisessa. Puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan al-Holilta sopii tuoda vain lapsia, ei aikuisia.

Hallituksen sisällä linjat vaihtelevat. Keskusta on linjannut asian jyrkimmin: al-Holista sopii kotiuttaa vain lapsia, ei aikuisia.

Hallituksen on kerrottava linjauksensa al-Holista viimeistään tiistaina iltapäivällä, kun hallitus vastaa opposition välikysymykseen.

Opposition mielestä viime tippaan jäävä linjaus on tyhjää parempi.

– Se on demokratian ja parlamentarismin kannalta huono. Pelataan poliittista peliä, koetetaan saada oppositiolle huono asema keskusteluun. Ei tässä voi olla siitä kysymys. Hallituksen pitää tehdä selkeä päätös, ja kantaa vastuu, Orpo näki.

– Se ei poista sitä, että eduskunnalle on annettu harhaanjohtavaa, välttelevää ja mitä ilmeisemmin valheellista tietoa näistä suunnitelmista, ja siitä onko ollut mitään suunnitelmia. Olemme huolissamme myös siitä, että korkea poliisiviranomainen on antanut ymmärtää, että asia olisi muulla tavoin kuin se näyttää todellisuudessa olleen, Halla-aho sanoi.