Juuri nyt

Keskustan puheenjohtaja selitti harkintakykynsä pettämistä toimittajille eduskunnassa.

Valtiovarainministeri, puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) pahoitteli eduskunnassa eilistä somejulkaisuaan.

– Keskusta on esittänyt oman kantansa tähän asiaan. Meidän mielestä lapsia täytyy auttaa. Ja minusta olisi hyvä selvittää oikeusperustaa, jolla tarvittaessa voidaan lapset tuoda Suomeen ilman että äitejä tarvitsee Suomeen tuoda. Halusin käydä tästä vaikeasta ja monimutkaisesta asiasta sosiaalisessa mediassa keskustelua. Se epäonnistui, ja sitä kyselyä pyysin anteeks, Kulmuni sanoi.

Kulmuni julkaisi eilen eilen Instagram-storyssaan kyselyn liittyen al-Holin suomalaisten naisten ja lasten kohtaloon, ja Kulmuni poisti pian kyselyn ja pyysi anteeksi pian julkaisun jälkeen.

– Autetaanko suomalaiset lapset tänne? Vai pitääkö myös heidän äidit tuoda? Jälkimmäisestä mie en ollenkaan ole innostunut, koska näihin aikuisiin liittyy hirvittävä terrorismivaara. Mitä mieltä sinä olet?” Kulmuni kysyi storyssa, ja antoi seuraajille vaihtoehdoksi valita joko ”vain lapset” tai ”lapset ja äidit”.

Kulmuni julkaisi eilen eilen Instagram-storyssaan kyselyn liittyen al-Holin suomalaisten naisten ja lasten kohtaloon.

Kulmuni ei kertonut, oliko somekyselyn tekeminen hänen oma vai jonkun muun idea.

– Olen tehnyt Instagram-kyselyjä ja sosiaalisessa mediassa olen koettanut olla aktiivinen. Se on tärkeä väylä myös keskustelua, ja sen luonne täytyy aina muistaa. Tästä monimutkaisesta aiheesta kysely oli epäonnistunut ja sitä pyysin anteeksi. Minä kannan siitä totta kai vastuun, Kulmuni totesi eduskunnassa.

Keskustajohtaja ei myöskään valottanut, minkälaista ennakkosuunnittelua kyselyn tekemisessä oli.

– Kuten totesin, se kysely oli epäonnistunut ja olen pyytänyt sitä anteeksi, Kulmuni sanoi.

Kulmunilta myös kysyttiin, mitä mieltä hän on kyselyn saamasta kritiikistä ihmisoikeusjärjestöiltä.

– Suomi on perusoikeuksia noudattava ja kunnioittava maa. Koko hallitusohjelmamme lähtee siitä. Se on perusta, mille länsimainen yhteiskunta on rakennettu: perus- ja ihmisoikeuksille, Kulmuni vastasi.