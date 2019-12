Miksei Suomi kotiuta orpolapsia? Miten Isis-äidit kotiutettaisiin? IS etsi vastauksia al-Holin suomalaisia koskeviin avoimiin kysymyksiin

Juuri nyt

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen: ”Emme voi käytännössä päästä siihen tilanteeseen, että vain lapset tuotaisiin”

Hallitus on pattitilanteessa. Syyrian al-Holin leirillä elää vaikeissa oloissa 11 aikuista suomalaista naista ja yli 30 lasta, joista kaksi kolmesta on viisivuotiaita tai sitä nuorempia.

Kaikki hallituspuolueet ovat olleet halukkaita, ja perustuslain sekä kansainvälisten sopimusten nojalla myös velvoitettuja kotiuttamaan leiriltä ainakin lapset. Aluetta hallinnoivat kurdiviranomaiset eivät kuitenkaan hyväksy lapsien ja vanhempien erottamista toisistaan.

1. Onko mahdollista, että leiriltä tuodaan Suomeen vain lapset?

Suomi on maaliskuusta lähtien selvittänyt keinoja erottaa leirin lapset vanhemmistaan, ja selvittely jatkuu edelleen.

– Olemme tehneet asian suhteen reilusti yli puoli vuotta työtä. Jos on niin, että kurdit eivät anna tuoda lapsia ilman vanhempia, niin Suomen lailla ei voida tähän vaikuttaa, sanoo sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Tällä hetkellä ainoa keino kotiuttaa lapset ilman vanhempia vaatiikin sitä, että tähän saadaan huoltajan lupa. Mankkisen mukaan mahdollisuutta pyritäänkin selvittämään al-Holin suomalaisäitien kanssa.

– Me olemme viranomaisvalmistelussa todenneet että olisi hyvin tärkeää, että jokaisen äidin kanssa käytäisiin keskustelua siitä, olisiko mahdollista että äiti asettaisi lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin etusijalle ja luovuttaisi lapsen, jos hänet vain olisi mahdollista tuoda Suomeen.

– Käsittääkseni jotkut äidit, en tiedä suomalaisista, ovat miettineet erilaisia keinoja, joilla saada lapsi tätä kautta takaisin turvalliseen ympäristöön, Mankkinen sanoo.

2. Miltä vaikuttaa Katri Kulmunin ehdotus uudenlaisesta oikeusperustasta lasten ja aikuisten erottamiseksi?

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan täytyisi etsiä vielä vaihtoehtoista oikeusperustaa sille, että al-Holin leirillä olevat äidit ja lapset voitaisiin erottaa toisistaan.

Uuden lainsäädännön valmistelemisen tulisi Mankkisen mukaan todennäköisesti kestämään liian kauan.

– Pitäisi selvittää, miten laki suhteutuu kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen lastensuojelulakiin. Tietysti lakeja voidaan pyöräyttää nopeallakin aikataululla, mutta leirin tilanne ei ole sellainen, että se pysähtyy siksi aikaa, kun täällä ryhdytään lakia valmistelemaan. Leirin tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, Mankkinen muistuttaa.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta arvioi, että voimassa oleva lainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset eivät taivu Kulmunin esitykseen. Hän muistuttaa, että kansainväliset sopimukset ja perustuslaki suojaavat myös perhe-elämää ja lasten erottaminen vanhemmistaan vaatii aina painavat perusteet tapauskohtaisesti.

Vaikka lastensuojeluviranomaisen ja asian ratkaisevien tahojen arvioinnin lopputulos olisikin se, että lapsen etu vaatii että hänet otetaan huostaan ja erotetaan vanhemmastaan, eivät suomalaiset viranomaiset voi Ojasen mukaan tehdä tämäntyyppistä arviointia tilanteessa, jossa lapset ja äidit ovat leiriolosuhteissa ulkomailla.

– Kyllä ne äidit ikään kuin tulevat helposti siinä mukana, emmekä me käytännössä voi päästä siihen tilanteeseen, että vain lapset tuotaisiin, Ojanen sanoo.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.

Edes se, että vanhempaa vastaan olisi todisteita rikokseen syyllistymisestä, ei mahdollistaisi Mankkisen mukaan huostaanottoa ulkomailla, sillä alueella ei ole viranomaisia, joiden kanssa Suomen viranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä huostaanoton käytännön toteuttamiseksi.

3. Miksei Suomi kotiuta edes orpolapsia?

Tähän mennessä leiriltä on onnistuttu kotiuttamaan EU-maihin lähinnä orpolapsia sekä poikkeuksellisen huonokuntoisia lapsia. Suomi ei kuitenkaan ole monen muun maan tavoin ryhtynyt edes tähän.

Mankkisen mukaan esimerkiksi Ruotsiin haetuilla orpolapsilla ei ollut leirillä ketään pitämässä heistä huolta. Al-Holilla elävillä kahdella kuolleen suomalaisen naisen lapsella on ilmeisesti heistä huolehtivia aikuisia, eikä lasten nähdä olevan hengenvaarassa.

Mankkisen käsityksen mukaan orpolasten kotiuttamiseen ei tarvita edes huoltajan hyväksyntää. Leirioloissa on ylipäätään hyvin vaikea arvioida, kuka olisi virallinen huoltaja kullekin lapselle.

– Itse arvioisin, että jos on kyse orpolapsista, niin kurdit kyllä antavat orpolapsia hakea sieltä, ja ovatkin antaneet.

4. Miten äideille käy, jos heidät kotiutetaan Suomeen?

Suojelupoliisin (Supo) mukaan Isisin kalifaattiin muuttaneet naiset ja siellä kasvaneet lapset voivat muodostaa turvallisuusuhan palattuaan Suomeen. Supon arvion mukaan naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin.

Isisin toiminnassa mukana olleet naiset ovat Supon mukaan yleisesti osallistuneet lähinnä eri tyyppiseen tukitoimintaan, kuten värväykseen, propagandan tuottamiseen, rahoitukseen ja muihin tukitehtäviin. Myös aseellinen toiminta on ollut mahdollista.

Mankkisen mukaan yhdenkään äidin kohdalla ei kuitenkaan ole toistaiseksi käynnistetty esitutkintaa, eli heitä ei ole ainakaan toistaiseksi syytä epäillä rikoksesta.

Poliisi on seurannut Suomesta alueelle lähteneitä henkilöitä kansainvälisessä yhteistyössä. Tällä hetkellä mahdollisista rikoksista pyritään saamaan todisteita paikan päältä.

– Jokaisen taustat pyritään selvittämään yksilöllisesti, Mankkinen sanoo.

Hän painottaa, että toimintaa mahdollisten palaajien kanssa ei kuitenkaan lasketa vain sen varaan, että he kaikki joutuisivat vankilaan.

Supon mukaan Suomessa on jo 390 henkilöä, joihin liittyvä terrorismin uhka on korkeampi.

– Jos näiden naisten joukossa on yksilöitä, joihin liittyy korkeampi terrorismin uhka, niin heitä kohdeltaisiin ihan samalla tavalla kuin näitä henkilöitä, Mankkinen sanoo.

Hän painottaa, että naiset tulee pyrkiä saamaan osaksi yhteiskuntaa.

– Että heillä on paikka missä asua, lähipiiri, sosiaalisia suhteita. Ehkä jossain vaiheessa työpaikka. Jos ihmisellä ei ole mitään muuta tekemistä kuin istua kotona samanmielisten kavereiden kanssa, niin muodostuu oma kupla. Jos se kupla on väkivaltaisesti radikalisoitunut, niin sehän on vaarallinen meille kaikille.

5. Kuka tekee päätöksen ja ottaa vastuun palautuksista?

Vastuu al-Holin suomalaisten evakuoinnista ja ulkomailla tapahtuvasta toiminnasta on ulkoministeriöllä, ja tässä tapauksessa se on delegoitu virkavastuulla toimivalle henkilölle. Suomeen saapumisen jälkeen vastuu siirtyy kotimaan viranomaisille.

Valtioneuvosto ei ole toistaiseksi tehnyt kotiuttamisista varsinaista päätöstä, mutta Ojasen mukaan vaatimukset tällaiselle päätökselle alkavat tapauksen kohdalla täyttyä.

– Poliittisen päätöksen perään haikailu on kuitenkin lähinnä poliittisen vastuun järjestämistä tässä asiassa. Ainoa mitä valtioneuvosto voisi tehdä on se, että se toteaisi pyrkivänsä kaikin laillisin keinoin toteuttamaan kansainvälisiä ja perustuslaista tulevia velvoitteita, Ojanen sanoo.

Sitä valtioneuvoston on päätöksessään Ojasen mukaan kuitenkin mahdoton etukäteen yksilöidä, kuinka monta, minkä nimisiä ja minkä ikäisiä ihmisiä Suomeen lopulta kotiutetaan.