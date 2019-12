Näin Norja toimi Isis-orpojen kotouttamisessa – pääministeri tiedotti koneen ollessa matkalla Osloon

Muut Pohjoismaat ovat tuoneet takaisin lähinnä orpolapsia. Suomalaisia orpoja al-Holin leirillä on tiettävästi ainakin kaksi, mutta eri lähteistä tulevien tietojen mukaan Suomen tarkoituksena on tuoda kotiin sekä lapset että naiset.

Norja toi al-Holin leiriltä kotiin kesäkuun alussa viisi orpolasta. Muiden Pohjoismaiden toimintatavat voivat antaa osviittaa siitä, miten Suomi tulee menettelemään leirillä olevien kotouttamisessa.

Muut Pohjoismaat ovat pitäytyneet orpojen kotouttamisessa. IS:n ja Ylen saamien tietojen valossa Suomi kuitenkin pyrkii aktiivisesti tuomaan al-Holin leiriltä kotiin sekä lapset että äidit. Suomalaisia orpolapsia al-Holin leirillä tiedetään olevan ainakin kaksi.

Kurdihallinto luovutti norjalaiset orpolapset Norjan ulkoministeriön virkamiehelle keskustelujen jälkeen Pohjois-Irakissa. Konsuli Chris Netland kiitti kurdihallintoa lasten identiteettien selvittämisestä ja luovuttamisesta Norjalle.

Norjan pääministeri Erna Solberg kertoi lasten kotiuttamisesta näiden ollessa matkalla Norjaan.

Luovutuksen tapahduttua Norjan pääministeri Erna Solberg kertoi lasten olevan matkalla SAS:n lennolla Pohjois-Irakissa sijaitsevasta Erbilistä Norjaan. Lennon kerrottiin laskeutuvan iltakymmeneltä. SAS lensi charter-lennon Norjan ulkoministeriön tilaamana.

– Olen hyvilläni, että viisi orpolasta, jotka ovat olleet al-Holin leirillä ovat matkalla Norjaan. Nämä lapset ovat kokeneet asioita, joiden kenenkään lapsen ei tulisi joutua kokemaan. He ovat erityisen haavoittuvia, koska ovat olleet yksin ja siksi olemme laittaneet heidät etusijalle, Solberg sanoi.

Norjan ulkoministeri Eriksen Soreide sanoi lasten löytämisen ja identifioimisen vaatineen kovaa työtä.

– Työtä on ohjannut heidän turvallisuutensa.

Norja, Ruotsi ja Tanska ovat kaikki hakeneet leireiltä lähinnä orpolapsia poliittisella linjauksella.

Tanska haki alle vuoden ikäisen lapsen marraskuun lopulla. Lapsi luovutettiin Tanskan ulkoministeriön edustajalle. Kurdihallinnon ja tanskalaisviranomaisten tapaamisen jälkeen lapselle tehtiin lääkärintarkastus ja hänet luovutettiin ulkoministeriön edustajalle.

Kesällä Tanska haki 12-vuotiaan lapsen, joka oli leirillä yksin. Hänen vanhempansa ovat vangittuina terroristijärjestö ISIS:iin kuulumisesta Pohjois-Syyriassa. Tanska on hakenut kotiin myös vakavasti loukkaantuneen 13-vuotiaan pojan tämän äidin suostumuksella.

Ylen eilisten tietojen mukaan Suomen ulkoministeriön suunnitelmana oli vielä lokakuussa kotouttaa yhdellä kerralla kaikki leirin suomalaiset. Suunnitelmaa kuitenkin muutettiin lokakuussa niin, että kotiutus tehdään erissä. Ylen tietojen mukaan taustalla oli se, että erissä tehtävä kotiutus voitaisiin tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla, eikä poliittista päätöstä asiasta pitäisi tehdä.

Al-Holin leirillä on paljon lapsia. Helmikuussa naisia ja lapsia siirrettiin Baghouzin leiriltä al-Holiin.

Ylen tietojen mukaan suomalaisviranomaiset ovat pyytäneet kurdihallintoa toimittamaan leiriläisiä Syyrian ja Irakin väliselle rajalle. Heidät on tarkoitus kuljettaa erissä charter-lennoilla Suomeen. Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että al-Holin perheet on jo jaettu Helsingin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille. Myös työntekijät tietäisivät nimeltä heille tulevat ihmiset al-Holin leiriltä.

Hallitus on ollut haluton tekemään leiriläisiä koskevassa asiassa poliittista päätöstä. Sen tekemistä vaikeuttanee se, että keskusta ei ole valmis kotouttamaan naisia.

Ulkoministeri Pekka Haavisto on luvannut vastata tänään kello 16 alkavassa tiedotustilaisuudessa al-Holin leirillä olevista naisista ja lapsista syntyneeseen poliittiseen sotkuun liittyviin kysymyksiin. Oppositiopuolueet tekivät tänään hallituksen ja Haaviston toimista välikysymyksen.

IS on aiemmin kertonut operaatio Korpi -koodinimellä tunnetusta operaatiosta, jonka tavoitteena suomalaiset tuotaisiin konsulikyydillä tarvittaessa nopeasti kotimaahan. Ilta-Sanomat on kertonut, että kun konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei suostunut ulkoministeri Pekka Haaviston vaatimukseen vastuun ottamisesta virkamiehen harteille, hänet syrjäytettiin. Tuominen on katsonut, että asiasta olisi pitänyt tehdä poliittinen päätös.