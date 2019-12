Pohjanmaan kokoomusnaiset julkaisi tiistaina piirihallituksensa kannanoton, jossa se piti nykyhallitusta liian naisvaltaisena. Mielipidekirjoitus kirvoitti laajaa huomiota etenkin sosiaalisessa mediassa.

Pohjanmaan kokoomusnaisten puheenjohtaja Anna-Maija Renko julkaisi tiistaina Ilkan ja Pohjalaisen toimitukseen mielipidekirjoituksen, jossa hän kritisoi hallituksen liian yksipuolista sukupuolijakaumaa.

Kirjoitus julkaistiin otsikolla “Härkälaumasta huulipunahallitukseen”. Renko kirjoitti kannanotossaan muun muassa näin:

Politiikka on Suomessa monen muun maan tapaan ollut miesvoittoista aina viime vuosien vahvaan rynnistykseen asti. On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?

Sukupuolten mahdollisuuksien tasa-arvon tulee mielestämme toimia molempiin suuntiin: liiallinen yksipuolisuus – myös sukupuolessa ei tuo riittävää katsantokantaa päätöksentekoon, Renko jatkaa kirjoituksessaan.

Mielipide kirvoitti sosiaalisessa mediassa rutkasti keskustelua. Nyt Renko haluaa oikoa kirjoitustaan.

Katsotteko, että nykyisessä hallituksessa on liikaa naisia?

– Ei todellakaan. Ehkä meidän otsikointi oli vähän turhan räväkkä. Olemme aikaisemmin yrittäneet saada kannanottojamme ja mielipiteitämme julki, mutta ne eivät ole kiinnostaneet ketään, Renko sanoo.

– Alkuperäinen ajatus ei ollut se, että naisia olisi liikaa. Alkuperäinen ajatus oli nimenomaan se, että naisia pitäisi saada mukaan politiikkaan. Se on ehkä joku viestintäongelma, etten osannut sanoa asiaa tarpeeksi hyvin. Ei ole hyvä, jos hallituksessa on 100 prosenttia naisia tai miehiä. Jokainen toimiva yhteisö tarvitsee erilaisia ihmisiä, Renko jatkaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) tuoreessa hallituksessa on naisia 12 ja miehiä 7. Mitä olette mieltä tästä sukupuolijakaumasta?

– Sehän on ihan ok. Se on vielä ihan hyvissä rajoissa. On varmasti toimiva, erilaisten ihmisten kokoonpano.

Juha Sipilän (kesk) hallituksessa oli lopussa 14 miestä ja 6 naista. Oliko se mielestänne ongelma, kun miehiä oli enemmän?

– Kyllä se oli ongelma, koska se ei ollut tasa-arvoa. Siellä olisi varmasti tarvittu lisää naisnäkemystä.

Oletteko sitä mieltä, että hallituksen sukupuolijakauman tulisi olla tasan 50/50?

– Se ei ole varmaan mahdollista eikä välttämättä järkevääkään, koska olemme kuitenkin erilaisia ihmisiä ja meillä on erilaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia.

– Olemme sitä mieltä, että politiikassa täytyy olla molempia sukupuolia. Kannatamme siis mahdollisuuksien tasa-arvoa.

– Sopiva sukupuolijakauma olisi varmaan tämä meidän tasa-arvolainsäädännön mukainen, eli 60/40. Se olisi hyvä lähtökohta.

Pitäisikö hallituksessa olla sukupuolikiintiö, kun ministeripaikkoja jaetaan?

– Sukupuolikiintiö olisi hyvä siinä vaiheessa, jos näyttää siltä, että sukupuolten tasa-arvo ei muuten toteudu.

Mitä ongelmia voi mielestänne syntyä siitä, jos hallituksessa on selvästi enemmän miehiä tai naisia?

– Varmaan se näkökulma yksipuolistuu. Minun käsittääkseni paras kokoonpano on sellainen, jossa on eri sukupuolta olevia ihmisiä sekä eri ikäisiä ja eri aloilta tulevia ihmisiä.

Miksi haluatte puhua nimenomaan sukupuolesta, eikö olisi tärkeämpää miettiä ministerien pätevyyttä?

– Ei välttämättä. Jos hallituksessa on ollut aiemmin 100% miehiä niin olen sitä mieltä, että siellä pitäisi olla myös naisia. Naiset tuovat omaa näkemystään ja jotain sellaista arkijärkeä. Naisilla on myös vahvuutena tietyt alat, kuten koulutus ja terveydenhuolto. Naiset saavat toisistaan myös vertaistukea, koska ymmärrämme toisiamme hyvin.

– Väitän, että kun istutaan saman pöydän ääreen, sillä on merkitystä, että siinä on sekä miehiä että naisia.

– Haluan oikeasti kannustaa naisia lähtemään politiikkaan, koska naisia tarvitaan siellä oikeasti ja aidosti.

Kannanottonne on herättänyt runsaasti keskustelua, mitä ajatuksia se teissä herättää?

– Mielestäni on hyvä, että tästä aiheesta keskustellaan. Tähtäämme mahdollisuuksien tasa-arvoon ja se tulee vain sillä, että meillä on päätöksenteossa molempia sukupuolia.

Alla olevassa grafiikassa näkyy, millainen sukupuolijakauma hallituksissa on ollut vuodesta 1917 vuoteen 2019. Naisministerien määrä alkoi kasvaa vasta 1980-luvulla.