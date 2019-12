Pekka Haavisto aikoo vastata kysymyksiin al-Holin leirin suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta – suora lähetys kello 16

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) lupaa vastata tänään iltapäivällä kello 16 toimittajien kysymyksiin al-Holin leirin suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta. ISTV näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.

IS tapasi ulkoministeri Pekka Haaviston aamupäivällä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tiloissa, jossa Haavisto piti lyhyen puheen Euroopan unionin itäisten kumppanimaiden nuorille toimittajille ja bloggareille suunnatussa Stronger Together -seminaarissa.

Haavisto saapui tilaisuuteen hieman myöhässä pahoitellen kiireitään uuden hallituksen muodostamiseen liittyen.

IS pyysi Haavistolta hänen esityksensä jälkeen kommenttia al-Holin Isis-leirin suomalaisten naisten ja lasten mahdolliseen kotiuttamiseen ja siihen liittyviin päätöksiin.

Presidentti Sauli Niinistö kehotti poliittisen päätöksen tekoon. Mitä eroa on poliittisella päätöksellä ja konsuliviranomaisten oikeudella päättää?

– Varmaan tänään iltapäivällä pidämme lehdistölle tiedotustilaisuuden. En nyt varmaankaan ota tässä mitään kantaa, Haavisto vastasi.

– Katsotaan rauhassa. Ja varmaan sitten kun välikysymys tulee, niin se keskustelu käydään eduskunnassa.

Mutta pääministeri Sanna Marinhan juuri eilen illalla kehotti kysymään Haavistolta?

– Joo. Saatte tänään kysyä. Todettiin, että tänään pidetään myöhemmin tilaisuus, Haavisto sanoi.

Mykkänen: Poliittinen päätös tehtävä

Oppositio jättää tänään eduskunnassa hallitukselle välikysymyksen Isis-perheiden lasten ja äitien mahdollisesta kotiuttamisesta ja ulkoministeri Haaviston toiminnasta asiassa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan tällä hetkellä on suuri epäselvyys siitä, onko hallitus tehnyt poliittisen päätöksen ja antanut mandaatin kotiuttaa Suomeen Isis-kalifaatin toimintaan osallistuneita Suomen kansalaisia vai ei.

Mykkäsen mukaan on aivan selvää, että jos Suomen valtio aktiivisesti auttaa paluussa al-Holin alueelta, hallituksen on tehtävä asiasta poliittinen päätös. Mykkäsen mukaan aktiivinen auttaminen ei perustu viranomaisten konsulipalvelulain mukaisiin normaaleihin toimiin.

Perussuomalaisten mukaan Haaviston puheet eivät täsmää julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Perussuomalaisten mukaan täytyy selvittää, ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto puhunut totta aiheesta ja onko hän painostanut ulkoministeriön virkamiestä vaatimalla tältä lainvastaisia toimia Isis-perheiden tuomiseksi Suomeen.

Välikysymys on opposition järein ase, jonka tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa viidentoista päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen tai ministerin luottamuksesta.

"Marinin hallitus kantaa vastuun Rinteen hallituksen päätöksenteosta"

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kritisoi sitä, että tuore pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ole kyennyt vastaamaan kysymyksiin ulkoministerin toiminnasta ja ristiriitaisista lausunnoista.

– Vaikka Marinin hallitus on vasta nimitetty, se kantaa kuitenkin poliittisen vastuun (Antti) Rinteen hallituksen ja ulkoministerin päätöksenteosta tässä kysymyksessä, koska ulkoministerin linjaukset näyttävät nauttivan hallituksen täyttä luottamusta.

Räsänen huomauttaa, että suojelupoliisi on varoittanut, että Isis-kalifaattiin lähteneet naiset muodostaisivat turvallisuusuhan Suomeen palattuaan jatkamalla terroristista toimintaansa.

– Kyseessä on kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävä linjaus, ja asian perusteellinen selvittäminen eduskunnassa on tarpeen, Räsänen sanoo.

Myös nyt-liike yhtyi perussuomalaisten välikysymykseen.