Perussuomalaiset jättää tänään al-Holia koskevan välikysymyksen

Kristilliset mukana, kokoomus harkitsee.

Oppositiopuolue perussuomalaiset tekee tänään välikysymyksen, joka koskee Syyriassa al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten ja Suomesta leirille päätyneiden tilannetta.

Perussuomalaisten mielestä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) puheet eivät täsmää julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Perussuomalaisten mukaan täytyy selvittää, ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto puhunut totta aiheesta ja onko hän painostanut ulkoministeriön virkamiestä vaatimalla tältä lainvastaisia toimia Isis-perheiden tuomiseksi Suomeen.

– On selvitettävä, onko eduskunnalle puhuttu totta vai ei. Jos ei, hallitus ja ministeri Haavisto eivät voi nauttia eduskunnan luottamusta, sanoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä eilen tiedotteessa.

STT:n tietojen mukaan toinen pääoppositiopuolue kokoomus harkitsee, yhtyykö se perussuomalaisten välikysymykseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmä päättää asiasta aamulla ylimääräisessä kokouksessaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kertoi myöhään tiistai-iltana tiedotteessa, että kristillisdemokraatit on lähdössä mukaan välikysymykseen.

Perussuomalaiset järjestää tänään kello 11 eduskunnassa tiedotustilaisuuden välikysymyksestä.

Välikysymys on opposition järein ase, jonka tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Hallituksen on vastattava välikysymykseen täysistunnossa viidentoista päivän kuluessa. Saatuaan vastauksen välikysymykseen eduskunta käy asiasta keskustelun, jonka päätteeksi äänestetään hallituksen tai ministerin luottamuksesta.