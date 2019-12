Presidentti Niinistö HS:lle: Hallituksen tulisi pohtia poliittisen päätöksen tekemistä al-Holista

Ylen mukaan Suomi on valmis lennättämään al-Holin leirin suomalaiset kotiin, kunhan kurdiviranomaiset vain toimittavat heidät Syyrian ja Irakin rajalle.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mielestä hallituksen tulisi pohtia poliittisen päätöksen tekemistä al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamisesta. Niinistö kommentoi asiaa Helsingin Sanomille.

– Viime päivinä on esitetty kiihtyvään tahtiin erilaisia olettamia. Uuden hallituksen olisi hyvä saada hetken työrauha ja pohtia selkeän poliittisen päätöksen tekemistä, Niinistö viestittää HS:lle kansliansa välityksellä.

Kysymys nousi esille IS:n uutisoitua runsas viikko sitten, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) yritti painostaa ulkoministeriön konsulipäällikköä Pasi Tuomista tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Tuominen ilmoitti, ettei ministeri voi sälyttää poliittista vastuuta ”elämän ja kuoleman” kysymyksestä yksittäiselle virkamiehelle.

Asiaa tivattiin tänään pääministeri Sanna Marinilta (Sdp) hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, mutta selvyyttä siihen ei saatu.

Marinilta kysyttiin, aikooko hallitus tehdä asiasta poliittisen ratkaisun.

– Mitä tulee tähän al-Holin tilanteeseen, se on erittäin vakava, se on erittäin vaikea, me tiedämme sen. Tähän etsitään ratkaisuja, Marin aloitti ja ohjasi esittämään al-Holia koskevat tarkemmat kysymykset ministeri Haavistolle, joka ei ollut läsnä tilaisuudessa.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni totesi samassa tilaisuudessa, ettei päätöstä hakea aktiivisesti ihmisiä al-Holista ole tehty.

Marinilta kysyttiin asiaa uudestaan Ylen illan A-Studiossa.

Ulkoministeriön nimettömänä pysyvän virkamiehen mukaan ministeriö on selvittänyt ja valmistellut useamman viikon ajan Suomen mahdollisuuksia kotiuttaa al-Holin leirillä olevia suomalaislapsia.

Ylen tietojen mukaan suomalaisviranomaiset ovat pyytäneet kurdihallintoa toimittamaan leiriläisiä Syyrian ja Irakin väliselle rajalle. Sieltä heidät on tarkoitus lennättää Suomeen charter-lennoilla.