Marin ehti olla pääministerinä vain kuusi tuntia, kun eteen tuli kiperä kysymys – näin uuden hallituksen ensimmäinen päivä eteni

Tuoreelta pääministeriltä Sanna Marinilta kysyttiin illalla heti al-Hol-suunnitelmista.

Suomi sai tiistaina uuden pääministerin. Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin valittiin pääministeriksi kello kahden jälkeen äänin 99–70. Kansanedustajista 99 siis äänesti hänen puolestaan ja 70 häntä vastaan.

Vuonna 1985 syntyneestä 34-vuotiaasta Marinista tuli Suomen kaikkien aikojen nuorin pääministeri ja koko maailman nuorin virassa oleva pääministeri.

Jutun alussa olevalta videolta voit katsoa uuden hallituksen ensimmäisen tiedotustilaisuuden

Uudessa hallituksessa on 12 naisministeriä ja 7 miesministeriä. Suomen 76. hallituksen ministeristön keski-ikä on 47 vuotta.

Vain kymmenisen minuuttia valintansa jälkeen Marin asteli Eduskuntatalolla pidettyyn tiedotustilaisuuteen.

– Olemme luvanneet suomalaisille muutosta, nyt meidän pitää se lunastaa. Uskon, että tekojen kautta luottamus palautuu kaikkein parhaiten, hän kommentoi.

Myöhemmin iltapäivällä tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti uuden pääministerin hallituksen.

Vain vähän myöhemmin ministerit astelivat valtioneuvoston linnassa tiedotusvälineiden kuvattavaksi hallituksen ryhmäkuvaan. Keskellä mustassa jakussa ja tyyni hymy kasvoillaan seisoi pääministeri Marin.

Hänen oikealle puolelleen asettui vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo ja hänen vasemmalla puolellaan seisoi keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Pian mentiin taas. Uusi hallitus siirtyi valtioneuvoston linnasta Presidentinlinnaan virka-autojen kyydissä.

Neljän jälkeen vuorossa oli vanhan hallituksen jäähyväiskäynti sekä uuden hallituksen tervehdyskäynti presidentti Niinistön luona.

Presidentti Niinistö onnitteli Marinia tämän eduskunnalta saamasta luottamuksesta ja toivotti hänelle onnistumista tehtävässään.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti Marinin pääministeriksi Presidentinlinnassa.

Niinistö sanoi uuden hallituksen olevan vaativan tehtävän edessä ja työn vasta aluillaan.

– Edellisen hallituksen sisäiset erimielisyydet kävivät liian syviksi. Samalla poliittinen keskustelu on käynyt hyvin kiivaaksi. Ilmapiiri on paikoin tulehtunut, Niinistö sanoi muun muassa.

Niinistö kertoi olevansa valmis jatkamaan yhteistyötä, joka toimi edellisen hallituksen kanssa hyvin.

– Uskon, että meidän yhteistyömme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tulee olemaan edelleen tiivistä.

Sanna Marin saapui puhumaan tiedotusvälineille heti sen jälkeen, kun hänet oli virallisesti nimitetty pääministeriksi.

Marin kertoi puheessaan haluavansa rakentaa ”sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää yhteiskuntaa, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain.”

– Viestini on tänään ennen kaikkea se, että uusi hallitus on jokaisen suomalaisen asialla. Vähennämme eriarvoisuutta ja parannamme tasa-arvoa. Panostamme osaamiseen ja koulutukseen. Huolehdimme ihmisten turvallisuudesta.

Kello viiden jälkeen uusi hallitus asteli ensimmäiseen tiedotustilaisuuteensa.

– Olen varma siitä, että luottamus hallituspuolueiden välillä palautuu ja vahvistuu, Marin sanoi.

Työmarkkinapolitiikasta kysyttäessä Marin vastasi, ettei uudella hallituksella ole ristiriitaa työmarkkinapolitiikan suhteen.

– On aivan selvää, että Suomen sosiaalidemokraattinen puolue nyt ja tulevaisuudessa on palkansaajan puolella ja niiden pienituloisten ihmisten puolella, jotka tässä yhteiskunnassa ovat.

Uusi hallitus ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan.

Illalla Marin oli vielä Ylen A-Studiossa ja MTV Uutisten Kymmenen uutisissa. Häneltä kysyttiin viime päivien kuumimmasta puheenaiheesta, al-Holin leirillä olevien suomalaisten palautussuunnitelmista.

– En lähde lehtitietojen perusteella tällaista asiaa kommentoimaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on oikea ministeri tästä kertomaan. Käsitykseni on, että tässä toimitaan konsulilain puitteissa, Marin kierteli ja vetosi siihen, että oli ollut pääministerinä vain kuusi tuntia.

34-vuotiaan Marinin valinta pääministeriksi on noussut otsikoihin maailmalla.

– Minulta on monta kertaa kysytty, miten ikä tai sukupuoli vaikuttavat päätöksiin, joita hallitus tekee. Itse näen näin, että asiat ratkaisevat, Marin vastasi.

Ulkomailla puheenaiheeksi on noussut muun muassa useiden ministereiden sukupuoli ja nuori ikä. Kuvassa opetusministeri Li Andersson (vas), 32, valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), 32, Sanna Marin (sd), 34 ja Maria Ohisalo (vihr), 34.

Kansainvälisen kiinnostuksen vuoksi Marin puhui tilaisuudessa lyhyesti myös englanniksi.

– On hienoa, että Suomi kiinnostaa maailmalla. Tämä on meille mahdollisuus kertoa siitä, millaisia me suomalaiset olemme ja millainen maa Suomi on.