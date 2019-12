Pääministeri Sanna Marin: Meillä on nyt mahdollisuus kertoa maailmalla, millainen maa Suomi on

Suomen uusi hallitus piti ensimmäisen tiedotustilaisuuden tiistaina alkuillasta.

Uusi pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että on hienoa huomata, että Suomi kiinnostaa maailmalla.

– Tämä on meille mahdollisuus kertoa siitä, keitä me suomalaiset ihmiset olemme ja millainen maa Suomi on, Marin sanoi uuden hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa.

Avauspuheenvuorossaan Marin sanoi muutaman sanan myös englanniksi, koska hänen mukaansa myös englanninkielistä mediaa kiinnostaa uuden hallituksen alkutaival.

34-vuotiaan Marinin nouseminen maailman nuorimmaksi istuvaksi pääministeriksi on kiinnostanut laajasti kansainvälistä mediaa. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi eilen STT:lle, että Marinille on tullut ulkomailta niin paljon haastattelupyyntöjä, ettei niitä kaikkia ehditä toteuttaa.

– Tämä on ollut varmasti eniten huomiota ulkomailla herättänyt Suomen tapahtuma sinä kahden vuoden aikana, jonka olen tässä tehtävässä ollut, Anttikoski sanoi.

Eduskunta valitsi tänään Marinin pääministeriksi äänin 99–70. Presidentti Sauli Niinistö nimitti uuden hallituksen tänään iltapäivällä.