Halla-aho: Al-Holin leiriltä ollaan tuomassa jo tällä viikolla charter-lennolla kotiin kaikki lähtöhalukkaat – ”Minulla ei ole syytä epäillä näitä tietoja”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vahvistaa Ilta-Sanomille tietonsa, joiden mukaan al-Holin leiriltä oltaisiin tuomassa jo tällä viikolla charter-lennolla kotiin kaikki lähtöhalukkaat suomalaiset.

Kansanedustaja Riikka Purran (ps) mukaan lennolla olisi mukana sekä aikuisia että lapsia.

– Tällaisia epävirallisia kanavia pitkin liikkuvia tietoja on olemassa siitä, että tavoitteeksi olisi ainakin asetettu tämä viikko, jotta pyrittäisiin tuomaan kaikki lähtöhalukkaat Suomen kansalaiset al-Holin leiriltä, Halla-aho sanoo.

– Minulla ei ole syytä epäillä näitä tietoja, mutta en pysty niiden lähdettä varmistamaan.

Ulkoministeriö on kiistänyt tiedot.

Myöskään ulkoasiainvaliokuntaa ei ole IS:n tietojen mukaan informoitu leirillä olevien suomalaisten palautuksista.

Palauttamista ei lähdettäisi tekemään ennen kuin pääministeriä, presidenttiä ja ulkoasiainvaliokuntaa informoidaan asiasta.

– Ei kukaan ole kertonut, että milloin ovat tulossa ja onko tulossa, sanoo ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ilkka Kanerva (kok).

– Päätöshän on maan hallituksen ja eduskunta on pidettävä ajan tasalla. Hallitus on velvollinen vastaamaan pyydettyihin asioihin.

Halla-ahon mielestä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei kuitenkaan ole puhunut ulkoasiainvaliokunnalle totta.

– Minun käsitykseni on se, että vaikka Haavisto väitti informoineensa ulkoasiainvaliokuntaa, niin näin ei ole tosiasiassa tapahtunut. Hän on kertonut ulkoasiainvaliokunnalle sen mitä (Antti) Rinne täysistunnolle, että mitään operaatiota ei ole käynnissä. Ja tämä mitä ilmeisimmin ei pidä paikkaansa.

– Yritimme nyhtää kysymykseen vastausta tänään hallintovaliokunnasta, mutta en ole ihan varma, saimmeko siihen kysymykseen vastausta, Halla-aho sanoo.

Toistaiseksi hallitus ei ole kuitenkaan tehnyt asiasta varsinaista poliittista päätöstä.

– Valtioneuvosto on joutunut niin hankalaan tilanteeseen, että on selvää, etteivät he voi tehdä päätöksiä eduskuntaa informoimatta. Pitäisin sitä aika uskaliaana toimenpiteenä tehdä tällainen ratkaisu ilman poliittista päätöstä, Kanerva sanoo.

Myös Halla-ahon mukaan palautuksista pitäisi olla olemassa virallinen poliittinen päätös.

– Mikään kansainvälinen sopimus ei edellytä viranomaisilta toimenpiteitä. Oikeuskansleri, joka on tämän asian tutkinut, totesi nimenomaan lausunnossaan, että hänen tehtävänsä ei ole antaa ohjeita tai määräyksiä viranomaisille. Tämä on poliittinen päätös, mutta sitä ei haluta tehdä poliittisesti, koska ei haluta kantaa siitä poliittista vastuusta.

Halla-aho kertoi tietonsa al-Holin palaajista ensimmäisenä Uutissuomalaiselle.

