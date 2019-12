Suomi saa tänään uuden hallituksen. Presidentti Sauli Niinistö antoi eilen ilmoituksen pääministeriehdokkaasta eduskunnan puhemiehelle Matti Vanhaselle (kesk.). Pääministeriehdokas on SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

Marinista on 34-vuotiaana tulossa Suomen kaikkien aikojen nuorin pääministeri.

Päivän kolmas ja viimeinen täysistunto alkaa ennen iltapäiväneljää. Sen aikana on tarkoitus merkitä tiedoksi presidentin avoin kirje hallituksen nimittämisestä.

Ensi viikon alkupuolella on määrä päättää hallitusohjelmasta.

Valtaosa salkuista ei lähde vaihtoon

Marinin hallituksessa on yhteensä 12 naista ja seitsemän miestä. Kaikkien ministereiden keski-ikä on 47 vuotta. Marinin salkun liikenne- ja viestintäministerinä on ottamassa Timo Harakka (sd.), jolla oli Rinteen hallituksessa työministerin salkku.