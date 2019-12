– Meillä on lähtökohta se, että mikä tahansa vaihtoehdoista toteutuu, mitä tässä on ollut, niin pitää olla valmius toimia, Mankkinen sanoo.

IS:n tietojen mukaan al-Holin perheet on jo jaettu Helsingin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille. Myös työntekijät tietävät nimeltä heille tulevat ihmiset al-Holin leiriltä.

Tämän lisäksi poliisi on IS:n tietojen mukaan tehnyt varauksia Helsinki-Vantaan lentoaseman VIP-tiloihin, joihin olisi helppo kulku koneelta saavuttaessa. Viime viikolla kentällä olikin koolla runsaasti virkamiehiä, kuten poliiseja ja rajavartijoita, mutta myös sosiaalityöntekijöitä.

– Valmistautumiseenhan liittyy monenlaisia erilaisia vaiheita. On suunnittelua, harjoittelemista. Sitä työtä tässä on tehty.

– Nämä kysymykset mitä mainitsit ovat olleet ihan sitä, mitä on tehty maaliskuusta lähtien.

Mankkisen mukaan Suomesta käsin on seurattu suomalaisten tilannetta paikan päällä ja pyritty varmistamaan, että heillä on kaikki kunnossa. Mikäli suomalaisille kuitenkin varmistetaan liian hyvät oltavat, altistaa se heidät Mankkisen mukaan leirillä erilaisille ryöstöille ja varkauksille.

Myös poliisilähteestä kerrotaan IS:lle, että poliisi on valmistautunut al-Holin leiriläisten mahdolliseen saapumiseen jo kuukausien ajan, kesästä lähtien. Mukana varautumisessa ovat Itä-Uudenmaan poliisi ja rajavartiolaitos, joiden vastuualueeseen Helsinki-Vantaan lentoasema kuuluu.

Helsingin poliisi on mukana valmisteluissa, koska maan suurimpana poliisilaitoksena sieltä löytyy eniten resursseja. Keskusrikospoliisille puolestaan lankeaa ainakin tutkintavastuu siltä osin kuin on aihetta selvittää, ovatko Syyrian leiriltä palaavat mahdollisesti syyllistyneet rikoksiin konfliktialueella.

– Asia on ulkoministeriön käsissä. Kuka tahansa Suomeen tuleekin ja mistä tahansa, niin meillä on normaali lainsäädäntö ja normaalit toimintamallit, Kolehmainen sanoo.

IS on aiemmin kertonut, miten Haavisto painosti ulkoministeriön konsulipäällikköä ylittämään virkavastuunsa al-Holin leirissä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamisoperaatiossa.

Operaatio Korpi -koodinimellä tunnetussa operaatiossa suomalaiset olisi tuotu konsulikyydillä tarvittaessa nopeasti kotimaahan. Ilta-Sanomat on kertonut, että kun konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei suostunut ulkoministerin vaatimukseen, hänet syrjäytettiin.

Ylen mukaan esillä on ollut myös HUS:n lääkäreiden siirtäminen paikan päälle auttamaan leiriläisiä. HUS ei kuitenkaan ole suostunut heitä lähettämään turvallisuussyistä.

Ylen mukaan palauttamista on selvitetty ulkoministeriön johdolla, ja mukana ovat olleet sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

– Oikeuskansleri on todennut, että lainsäädännöllinen pohja sille että virkahenkilöt selvittävät keinoja, kuinka lapsia voidaan auttaa on meidän perustuslaissa, kansainvälisissä sopimuksissa ja lapsen oikeuksien sopimuksessa. Suomen täytyy niitä noudattaa. Ja tästä on myös hallitus käynyt iltakoulussa neuvotteluja, Ohisalo totesi maanantaina.