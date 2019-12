– Marinille on tullut nyt ulkomailta niin paljon haastattelupyyntöjä, että arvioni mukaan niitä kaikkia ei ehditä toteuttaa. Tämä on ollut varmasti eniten huomiota ulkomailla herättänyt Suomen tapahtuma sinä kahden vuoden aikana, jonka olen tässä tehtävässä ollut, viestintäjohtaja sanoi.

Hänen mukaansa pyyntöjä haastatteluista on tullut isoilta, kansanvälisessä levityksessä olevilta kanavilta, kuten Sky Newsiltä ja BBC:ltä. Lehtipuolelta liikkeellä on ollut esimerkiksi Wall Street Journal.

– Nämä ovat olleet ihan asiahaastattelupyyntöjä, mikä on hienoa. Esimerkiksi Brysselin huippukokouksessa Marinilta halutaan kysyä, mitä mieltä uusi pääministeri on EU:n tilanteesta. Näissä pyynnöissä on myös tullut esiin halu saada tietää, millaisen työhistorian kautta on voitu nousta 34-vuotiaana Suomen johtoon, miten Marin on voinut tehdä näin nopean uran.