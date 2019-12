– Tässä painoi se, että hän on puoluevaltuuston puheenjohtaja isosta vaalipiiristä. Posti-kohussa hän joutui syntipukiksi, neljäs demariarvio kuuluu.

Toinen huomiota herättävä asia Sdp:n ministerilistalla on se, että siitä ei löydy Rinteen nimeä. Rinne järjesteltiin eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi, Tuula Haatainen siirtyi työministeriksi ja Timo Harakka liikenne- ja viestintäministeriksi. Omistajaohjausasiat siirrettiin Tytti Tuppuraisen salkkuun.

Sdp:n ministerivitjassa on nyt viisi naista ja kaksi miestä. Tämä ei miellytä kaikkia Sdp:n kansanedustajia.

– Äänestäjäkunnasta on alkanut vuotaa miesäänestäjiä, siinä mielessä tämä voi olla riskaabelia. Tarttumapintaa olisi voinut laventaa, nyt ministeriryhmässä on liki all female panel, yksi miesedustaja kritisoi.