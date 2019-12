Toveria ei jätetty – hallituksesta häädetty Sirpa Paatero palaa kuntaministerinä

– Sirpa on hyvä ystäväni. Tunnen hänet pitkältä ajalta. Hän on ollut aina joukkuepelaaja. Tässä kokonaisuudessa hän oli valmis palaamaan ja tarttumaan kuntaministerin haastavaan tehtävään, Marin sanoi.

Hän perusteli Paateron yllätyspaluuta sillä, että tämä on tehtävään erittäin kokenut ja osaava.

– Hän on valmis tulemaan takaisin remmiin ja uskon, että Sirpa hoitaa kuntaministerin tehtävät aivan erinomaisesti. Hän ei ole missään vaiheessa menettänyt eduskuntaryhmän, eikä puoluejohdon luottamusta. Olen todella iloinen, että Sirpa on tulossa tähän tehtävään.

Sairauslomalla oleva Paatero osallistui Sdp:n eiliseen puoluevaltuuston kokoukseen. Hän on puoluevaltuuston puheenjohtaja.

Toinen parranpärinää aiheuttava nimitys on Rinteen nostaminen Posti-kohun jälkeen eduskunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. IS kertoi jo viikonloppuna, että Sdp sovittelee Rinnettä eduskunnan varapuhemieheksi Haataisen ottaessa vastuulleen työministerin tehtävät.

Rinteen nimittäminen ministeriksi olisi saattanut olla jo liikaa keskustalle. Varapuhemiehen paikka sen on helpompaa niellä. Marinilta kysyttiin, uskooko hän, että Rinteen nimitykselle löytyy eduskunnasta riittävästi tukea. Rinteen omat tekemiset Posti-vyyhdissä jäivät eduskunnassa vaille lopullista perkaamista, koska hän erosi ennen välikysymyskeskustelua.

– Sdp:n valinnat ovat Sdp:n valintoja. Eduskunta tottakai äänestää varapuhemiehestä, mutta tämä on meidän puolueemme esitys. Luotan siihen, että kaikki muut ryhmät kunnioittavat tätä, Marin sanoi.

Marin piti tiukasti kiinni siitä, että asia on Sdp:n käsissä.

– Antti on meidän puolueemme puheenjohtaja. Hänellä on koko ajan ollut tovereiden tuki ja luottamus takanaan. Varapuhemiehen tehtävä on haastava ja uskon siinä, että Antti onnistuu erinomaisesti. Hän hoiti puhemiehen tehtäviä jo silloin kun hallitusta muodostettiin. Uskon, että hän saa kaikkien luottamuksen taakseen.