Professorilta tiukka arvio Paateron paluusta ministeriksi: ”Ei se ainakaan helpota Keskustan ja Sdp:n välisen luottamuksen rakentamista”

– Keskusta on varmasti valmis hyväksymään Rinteen varapuhemieheksi. Sanoisin, että heidän kannaltaan tämä ei ole niin iso asia, koska puhemiehistön rooli päivän politiikassa on kohtuullisen vähäinen.

– Marinin on spekuloitu olevan Rinteen suosikki pääministeriksi ja myös Paateroa on pidetty Rinteen luottonaisena. Sanna Marin joutuu pääministerinä johtamaan hallitusta ja osoittamaan, että hän on se, joka tosiasiallisesti johtaa hallitusta, eikä kuuntele liikaa muita neuvonantajia. Marin on kuitenkin tunnettu määrätietoisena ja päättäväisenä poliitikkona. En jaksa uskoa, että hän olisi Rinteen ohjailtavissa. Sanna Marinista tulee varmasti jämäkkä hallituksen johtaja, professori arvioi.