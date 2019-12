Kommentti: Sanna Marinia odottaa hurja aika – meno on kuin vaaran vuosina

Kun pääministeriehdokas Sanna Marinista tulee pääministeri, hän on aivan erilaisen haasteen edessä kuin pääministeri Antti Rinne luuli olevansa vain puoli vuotta sitten. Silloin saattoi vielä haaveilla hallituksesta, joka rauhoittaisi tunnelmat maassa Juha Sipilän oudon hallituskauden ja perussuomalaisten kasvun, romahduksen ja uuden kasvun jälkeen.

Perussuomalaiset määrää, mistä kylillä puhutaan

Keskusta on äärimmäisen kovilla maakuntien Suomessa. Kun Rinteen hallitus puhuu ilmastonmuutoksen estämisestä, monelle siellä tulee kylmät väreet niskaan. Ei auta yhtään vaikka kuinka selittäisi, että tarkoituksena ei ole tappaa viimeistäkin talonpoikaa ja lopettaa yksityisautoilu maaseudun teillä.

Perussuomalaisten sekä toreilla että netissä toimiva hirmuisen tehokas propagandakone puree. Puolue on sen verran uusi, että sen aktivisteilla on vielä virtaa kiertää jakamassa nakkeja nälkäiselle kansalle maakuntakeskuksissa ja kirkonkylilläkin. Vanhojen puolueiden väki on vuosikymmenten kuluessa väsähtänyt ja netin hyödyntämisestä se ei tajua mitään. Perussuomalaiset määrää agendan, keskusta yrittää räpistellä mukana.