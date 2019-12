Kulmuni onnittelee uuden punamullan pääministeriä Sanna Marinia: ”Voi syntyä yhtä historiallisia asioita kuin aikoinaankin”

– Onnittelut Sanna Marinille. Odotan tiivistä ja läheistä yhteistyötä hänen kanssaan. Hän on seuraavan sukupolven punamultapääministeri ja saa kaiken kannustukseni ja tukeni, Kulmuni sanoi.

Kulmuni on puhunut viime päivinä nimenomaan uuden sukupolven punamullasta. IS kysyi Kulmunilta, mitä se käytännössä tarkoittaa.

– Ainakin meillä on Suomen historian nuorin pääministeri. Sanna Marin on selvästi seuraavan sukupolven pääministeri ja oletan, että siitä voi syntyä yhtä historiallisia asioita kuin aikoinaankin on tehty punamultavoimin.